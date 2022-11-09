Підірвалися на міні: на Харківщині загинули працівники автодору

Росіяни обстріляли Дворічанську громаду. Окупанти продовжують гатити по населених пунктах області з мінометів та артилерії.

Напередодні на трасі між Чугуєвом і Куп‘янськом підірвалися на міні працівники автодору, ще двоє їхніх колег у лікарні, але загрози життю немає.

Цю ділянку дороги на деокупованій території ремонтують вже тривалий час. Перед тим, як надати дозвіл на відновлювальні роботи — сапери все перевірили, запевняють в обласному автодорі.

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Хлопці працювали на тому ж місці, де вони працювали місяць тому, тобто вони розуміли, що там вже безпечно. Вибуховий пристрій, який спрацював, знаходився на значній глибині в насипі полотна поза зоною сприймання локаторів металошукачів, — розповідає начальник Служби автомобільних доріг у Харківській області Андрій Алексєєв.

Вкрай важливо розуміти, що навіть після роботи саперів небезпека все одно зберігається.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про перелік місць, де найчастіше трапляються ворожі міни.