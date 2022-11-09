Україна

Підірвалися на міні: на Харківщині загинули працівники автодору

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 09 Листопада 2022, 21:30

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