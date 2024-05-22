Россияне пытаются выйти к Часовому Яру: сложная ситуация на фронте и сбор для 67 ОМБр

На фронте — неизменно тяжело. В Донецкой области бои продолжаются фактически по всей линии.

Самые сложные направления — Бахмутское и Авдеевское, которые теперь проходят в официальных сводках как Краматорское и Покровское соответственно.

На последнее направление журналистов не пускают — враг там продвигается, в частности, возле Нетайлового, Новопокровского и Яснобродовки.

Также противник двигается в сторону Часового Яра: постоянно сбрасывает авиабомбы, работает артиллерией и продвигается на места, где сам же устроил руины. Минометчики 67 бригады, которые стоят под Ивановским, активно уничтожают врага.

Сейчас военным нужны системы РЭБ, чтобы подавлять сигналы российских дронов, которые роями летают над головами наших защитников и корректируют вражеский огонь по ним.

По возможности просим приобщиться к сбору на РЭБы для бойцов.

Реквизиты: 5375 4112 1846 6196

Следи за картой боевых действий, чтобы быть в курсе последних новостей и ориентироваться в событиях на фронте.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.