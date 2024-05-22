Росіяни намагаються вийти на Часів Яр: складна ситуація на фронті та збір для 67 ОМБр

На фронті — незмінно тяжко. На Донеччині бої тривають фактично по всій лінії.
Найскладніші напрямки — Бахмутський та Авдіївський, які тепер вже проходять в офіційних зведеннях як Краматорський та Покровський відповідно.
На останній напрямок журналістів не пускають — ворог там просувається, зокрема біля Нетайлового, Новопокровського та Яснобродівки.
Також противник суне на Часів Яр: постійно скидають авіабомби, працюють артилерією та просуваються уже на руїни. Мінометники 67 бригади, які стоять під Іванівським — активно нищать ворога.
Зараз військовим потрібні системи РЕБ, щоб давити сигнали російських дронів, які роями літають над головами наших захисників та корегують ворожий вогонь по них.
Зараз військовим потрібні системи РЕБ, щоб давити сигнали російських дронів, які роями літають над головами наших захисників та корегують ворожий вогонь по них.
За можливості — просимо долучитися до збору на РЕБи для бійців.
Стеж за картою бойових дій, аби бути в курсі останніх новин та орієнтуватися у подіях на фронті.
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