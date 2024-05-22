Росіяни намагаються вийти на Часів Яр: складна ситуація на фронті та збір для 67 ОМБр

На фронті — незмінно тяжко. На Донеччині бої тривають фактично по всій лінії.

Найскладніші напрямки — Бахмутський та Авдіївський, які тепер вже проходять в офіційних зведеннях як Краматорський та Покровський відповідно.

На останній напрямок журналістів не пускають — ворог там просувається, зокрема біля Нетайлового, Новопокровського та Яснобродівки.

Також противник суне на Часів Яр: постійно скидають авіабомби, працюють артилерією та просуваються уже на руїни. Мінометники 67 бригади, які стоять під Іванівським — активно нищать ворога.

Зараз військовим потрібні системи РЕБ, щоб давити сигнали російських дронів, які роями літають над головами наших захисників та корегують ворожий вогонь по них.

За можливості — просимо долучитися до збору на РЕБи для бійців.

Реквізити: 5375 4112 1846 6196

Стеж за картою бойових дій, аби бути в курсі останніх новин та орієнтуватися у подіях на фронті.

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