Такова она, сила украинцев! Как беда войны объединила жителей Чернигова

В Чернигове люди самостоятельно взялись восстанавливать дома в районе Бобровица и соседнем селе Новоселовка.

Когда вижу разбитые домики, у меня появляется ненависть к россиянам и желание помочь людям – волонтер Андрей.

Здесь была линия фронта, так что жилье все уничтожено и у многих людей нет средств на восстановление дома.

Волонтеры собирают средства на ремонты и организуют толоки, помогая разобрать завалы.

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