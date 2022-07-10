Такова она, сила украинцев! Как беда войны объединила жителей Чернигова

В Чернигове люди самостоятельно взялись восстанавливать дома в районе Бобровица и соседнем селе Новоселовка.
Когда вижу разбитые домики, у меня появляется ненависть к россиянам и желание помочь людям – волонтер Андрей.
Когда вижу разбитые домики, у меня появляется ненависть к россиянам и желание помочь людям – волонтер Андрей.
Здесь была линия фронта, так что жилье все уничтожено и у многих людей нет средств на восстановление дома.
Волонтеры собирают средства на ремонты и организуют толоки, помогая разобрать завалы.
Ольга Читайло поехала и посмотрела, как кипит работа.
В Украине произошел бум волонтерского сознания, где люди помогают просто потому, что могут. Приобщаются даже дети. Смотри, как работает девятилетний волонтер Максим Кваснюк.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!