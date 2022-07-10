Така вона, сила українців! Як лихо війни об’єднало мешканців Чернігова

У Чернігові люди самотужки взялися відновлювати оселі в районі Бобровиця та сусідньому селі Новоселівка.

Коли бачу розбиті хатинки, в мене з’являються ненависть до росіян та бажання допомогти людям — волонтер Андрій.

Тут була лінія фронту, тож житла всі понищені та у багатьох людей немає коштів на відновлення будинку.

Волонтери збирають кошти на ремонти й організовують толоки, допомагаючи розібрати завали.

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В Україні стався вибух волонтерської свідомості, де люди допомагають просто тому, що можуть. Долучаються навіть діти. Дивись, як працює дев’ятирічний волонтер Максим Кваснюк.

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