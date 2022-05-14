Постоянные обстрелы, восстановление водоснабжения и ситуация на фронте — Ким о новостях Николаева

Российская армия не перестает обстреливать Николаевскую область. Накануне вечером попали в парковку с машинами, загорелся лес.

Сегодня утром вражеская ракета прилетела на территорию одного из предприятий в самом Николаеве. К счастью, там обошлось без жертв. Но в области в одном из сел при обстреле погибли двое гражданских.

Ситуация в Николаевской области 14 мая

По словам главы области Виталия Кима, по городу оккупанты бьют в основном вечером, а вот на линии фронта обстрелы не прекращаются ни на час.

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Разрушений с каждым днем все ​​больше, ведь россияне хаотично целят по гражданской инфраструктуре. Так они злятся, что не могут продвинуться дальше.

У них (россиян — ред.) проблемы с техникой, личным составом. Они что-то везут, что-то делают, куда-то перемещаются — типичная ситуация. Она не изменилась за последние три недели на юге, — рассказывает Ким.

Украинские военные крепко держат оборону области и отгоняют оккупанта из украинской земли. Артиллеристы и авиация за последние сутки уничтожили 65 россиян и вражескую технику.

Наши войска все точнее работают, все больше наносят поражение. Присоединилась с воздуха аэроразведка, работаем, — комментирует глава Николаевской ОВА.

Вопрос водоснабжения в Николаеве

В Николаеве наконец-то возобновили водоснабжение, ведь с апреля в результате боевых действий был поврежден водопровод, который обслуживал весь город. В настоящее время вода есть почти везде. Правда, пока техничная, пить из крана ее нельзя.

Поэтому жителям дальше подвозят бутилированную воду. В первую очередь обеспечили городские больницы, роддом и военный госпиталь, а теперь ее доставляют и в жилые дома.

В настоящее время водозабор проводят из реки Южный Буг и артезианских скважин, а не из Днепра, как было раньше. Благотворители поставили в городе станцию ​​очистки воды на 20 тонн в сутки. Однако Николаеву этого мало.

На решение вопроса водоснабжения области из резервного фонда госбюджета выделили 56 млн грн.

Недавно начали поступать положительные для Украины новости из Харьковской области, где ВСУ метр за метром освобождают территорию от рашистов. Смотри, что рассказал глава фонда Повернись живим Тарас Чмут о ситуации на фронте по направлениям 14 мая.