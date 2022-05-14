Україна

Постійні обстріли, відновлення водопостачання та ситуація на фронті — Кім про новини Миколаївщини

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 14 Травня 2022, 22:04

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