Постійні обстріли, відновлення водопостачання та ситуація на фронті — Кім про новини Миколаївщини

Російська армія не припиняє обстрілювати Миколаївщину. Напередодні ввечері влучили в стоянку з автівками, зайнявся ліс.

Сьогодні зранку ворожа ракета прилетіла на територію одного з підприємства в самому Миколаєві. На щастя, там обійшлося без жертв. Але в області в одному з сіл під час обстрілу загинули двоє цивільних.

Ситуація в Миколаївській області 14 травня

За словами очільника області Віталія Кіма, по місту окупанти гатять здебільшого ввечері, а от на лінії фронту обстріли не припиняються ні на годину.

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Руйнувань з кожним днем більше, адже росіяни хаотично цілять по цивільній інфраструктурі. Так вони зляться, що не можуть просунутися далі.

У них (росіян — ред.) проблеми з технікою, особовим складом. Вони щось везуть, щось ремонтують, кудись переміщуються — типова ситуація. Вона не змінилася за останні три тижні на півдні, — розповідає Кім.

Українські військові міцно тримають оборону області та відганяють окупанта геть з української землі. Артилеристи та авіація за добу знищили 65 росіян та ворожу техніку.

Наші війська все точніше працюють, усе більше наносять ураження. Долучилася з повітря аеророзвідка, працюємо, — коментує голова Миколаївської ОВА.

Питання водопостачання в Миколаєві

У Миколаєві нарешті відновили водопостачання, адже з квітня унаслідок бойових дій було пошкоджено водогін, який обслуговував усе місто. Нині вода є майже всюди. Щоправда, поки технічна, пити з крану її не можна.

Тому мешканцям надалі підвозять воду в пляшках. Найперше забезпечили міські лікарні, пологовий та військовий шпиталь, а тепер її доставлять і в житлові будинки.

Наразі водозабір проводять з річки Південний Буг та артезіанських свердловин, а не з Дніпра, як було раніше. Благодійники поставили в місті станцію очищування води на 20 тонн на добу. Однак Миколаєву цього замало.

На розв’язання питання з водозабезпеченням області з резервного фонду держбюджету виділили 56 млн грн.

Нещодавно почали надходити позитивні для України новини з Харківської області, де ЗСУ метр за метр звільняють територію від рашистів. Дивись, що розповів голова фонду Повернись живим Тарас Чмут про ситуацію на фронті за напрямками 14 травня.