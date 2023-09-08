Осколок попал в сосуд мозга! Мама о состоянии тяжелораненой дочери, пострадавшей от удара по Константиновке

В одной из больниц Днепра спасают жизнь шестерых раненых во время российского удара по рынку прифронтовой Константиновки Донецкой области.

Людей буквально изрешетило обломками. Пациентов фактически сразу положили на операционные столы. У одной женщины произошла остановка сердца — ее реанимировали. Также сейчас медики пытаются стабилизировать состояние 47-летней раненой местной жительницы.

Ее мать Нина под дверью реанимации ждет, чтобы навестить свою дочь Елену. Медики говорят, что увидеться позволят только тогда, когда стабилизируют состояние пострадавшей.

Сейчас также смотрят

Елена работала на центральном рынке в Константиновке продавщицей последние четыре месяца. Мать говорит, что женщина была полгода без работы, потому что из-за войны в городе закрылся пищевой комбинат. В тот день дочь уже закончила работу и собиралась домой.

Мы там живем неподалеку. Поэтому, когда услышала звуки взрыва, то сразу побежала на рынок. Но тогда ее и всех пострадавших увезли. Едва ее нашла. Два часа искала.

Состояние Елены сейчас самое тяжелое из всех пострадавших, которые находятся в Днепре. У нее черепно-мозговая травма и ранение брюшной полости. Первую операцию женщине сделать в Константиновке, затем оперировали в Днепре, где и обнаружили сверхтяжелое повреждение: осколок прямо в сосуде головного мозга.

Сейчас нейрохирурги уже готовы провести сверхсложную операцию. Однако женщина еще не в том состоянии, в котором реаниматологи могут разрешить провести очередное хирургическое вмешательство.

Все шесть раненых на аппаратах искусственной вентиляции легких. Младшему из пострадавших, которые находятся в больнице Днепра, 19 лет, а самой старшей женщине — 57 лет. Ее едва спасли.

Всех раненых, доставленных в больницу Днепра, ждут повторные операции. Генеральный директор медучреждения говорит, что ранее пациенты с такими повреждениями практически не выживали. Однако за годы войны здесь научились спасать пострадавших со сложными ранениями.

Также оккупанты 8 сентября убили полицейского, ранили десятки человек. Читай об ударе по Кривому Рогу и последствиях.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.