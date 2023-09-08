Уламок потрапив у судину мозку! Матір про стан тяжкопораненої доньки, що постраждала через удар по Костянтинівці

В одній з лікарень Дніпра рятують життя шістьох поранених під час російського удару по ринку прифронтової Костянтинівки на Донеччині.

Людей буквально зрешетило уламками. Пацієнтів фактично одразу поклали на операційні столи. В однієї жінки сталася зупинка серця — її реанімували. Також зараз медики намагаються стабілізувати стан 47-річної пораненої місцевої жительки.

Її мати Ніна під дверима реанімації чекає, щоб відвідати доньку Олену. Медики кажуть, що побачитись дозволять лише тоді, коли стабілізують стан постраждалої.

Зараз також дивляться

Олена працювала на центральному ринку у Костянтинівці продавчинею останні чотири місяці. Мати каже, що жінка була півроку без роботи, бо через війну у місті закрився харчовий комбінат. Того дня донька вже закінчила працювати та збиралася додому.

Ми там неподалік живемо. Тому коли почула звуки вибуху, то одразу побігла на ринок. Але тоді її та всіх постраждалих відвезли. Ледь її знайшла. Дві години шукала.

Стан Олени наразі найтяжчий з усіх постраждалих, які перебувають у Дніпрі. У неї черепно-мозкова травма та поранення черевної порожнини. Першу операцію жінці зробити в Костянтинівці, далі оперували в Дніпрі, де і виявили надтяжке ушкодження: уламок прямо в судині головного мозку.

Зараз нейрохірурги вже готові провести надскладну операцію. Однак жінка ще не в тому стані, у якому реаніматологи можуть дозволити провести чергове хірургічне втручання.

Усі шестеро поранених наразі на апаратах штучної вентиляції легень. Наймолодшому з постраждалих, які перебувають у лікарні Дніпра, 19 років, а найстаршій жінці — 57 років. Її ледь врятували.

На усіх поранених, яких доставили до лікарні Дніпра, чекають повторні операції. Генеральний директор медзакладу каже, що раніше пацієнти з такими ушкодженнями практично не виживали. Однак за роки війни тут навчилися рятувати постраждалих з найскладнішими пораненнями.

Також окупанти 8 вересня вбили поліцейського, поранили десятки людей. Читай про удар по Кривому Рогу та наслідки.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.