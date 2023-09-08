Україна

Уламок потрапив у судину мозку! Матір про стан тяжкопораненої доньки, що постраждала через удар по Костянтинівці

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 08 Вересня 2023, 16:00

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