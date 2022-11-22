Признали, что незрячие могут воевать: оккупант рассказал о мобилизации в войска РФ

Известно, что на войну в Украину РФ отправляет мужчин без какой-либо подготовки. Потому что для российских властей ее граждане — пушечное мясо.

Но оказалось, что теперь на фронт отправляют даже тех, у кого есть проблемы со здоровьем, с которыми воевать невозможно! Российский оккупант в разговоре со своей родственницей обсуждают случай призыва на военную службу граждан с физическими недостатками.

Оккупант: В Донецке есть Московская военно-врачебная комиссия. Парня одного надо комиссовать, наши сочли его “годным”. А у него один глаз не работает (сенсорные нарушения — ред.).

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Оккупант: Где-то в Донецке уже признали, что такие тоже могут воевать.

Вместе с тем россияне продолжают забрасывать Украину не только телами своих солдат, но и новой волной пропаганды. О чем речь и как ей противодействовать — рассказываем в материале.

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