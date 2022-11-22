Визнали, що незрячі можуть воювати: окупант розповів про мобілізацію до війська РФ

Відомо, що на війну до України РФ відправляє чоловіків без будь-якої підготовки. Бо для російської влади її громадяни — гарматне м’ясо.

Але виявилося, що тепер на фронт відправляють навіть тих, у кого були проблеми зі здоров’ям, з якими воювати неможливо! Російський окупант у розмові зі своєю родичкою обговорюють випадок призову на військову службу громадян з фізичними вадами.

Окупант: У Донецьку є Московська військово-лікарська комісія. Хлопця одного треба комісувати, наші визнали його “годним”. А в нього одне око не працює (сенсорні порушення — ред.).

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Окупант: Десь у Донецьку вже визнали, що такі теж можуть воювати.

Разом з тим росіяни продовжують закидати Україну не лише тілами своїх солдатів, а й новою хвилею пропаганди. Про що мова та як їй протидіяти — розповідаємо у матеріалі.

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