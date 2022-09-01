Знание стало нашим оружием — Зеленский с женой поздравили детей с началом учебного года

Сегодня сотни тысяч школьников и студентов возвращаются к учебе. Кто-то онлайн, а кто-то — в родных стенах школы или ВУЗа.

Но это первое сентября отличается от всех предыдущих. Ведь многие вместо первого звонка слышат гул воздушной тревоги, вместо класса идут в укрытие, а 380 украинских детей-жертв войны уже никогда не сядут за парты.

Поздравление Владимира Зеленского с первым сентября

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к детям и поздравил всех с началом нового учебного года.

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— Этот учебный год — такой особенный. Он начинается для всех по-разному. Кто-то дистанционно — в онлайн-формате. Кто-то в родной школе или в своем университете, но все же не в спокойствии.

Однако важно, что учебный год начинается. Важно, что обучение продолжается. И что знание об Украине не прерывается. Потому что это знание дает нам силу. Знание стало нашим оружием, — сказал президент.

Он подчеркнул, что враждебные стремления всегда будут проигрывать желанию украинцев жить и учиться. Мы должны знать и защищать свою тысячелетнюю историю, географию и родное слово.

Зеленский прочитал стихи украинских классиков: Олеся Гончара, Лины Костенко, Василия Стуса, Василия Симоненка, Ивана Франка и Тараса Шевченка.

Мы все знаем, что победа будет. Вы все знаете, что победа будет. У вас украли часть детства, часть молодости… Но вы свободные. Всегда будете. Поэтому будьте достойны своей воли и нашей Украины! — пожелал молодежи президент.

Смотри полное поздравление Владимира Зеленского с первым сентября.

Поздравление Елены Зеленской с началом учебного года

Первая леди Украины Елена Зеленская также присоединилась к поздравлениям школьников и студентов с началом нового учебного года.

Такого первого сентября ни у вас, ни у нас, взрослых, без преувеличения никогда не было. Мы никогда еще не начинали новый учебный год под звуки воздушной тревоги.

Однако у каждого из нас сейчас своя миссия. Наши военные делают все, чтобы одержать победу. А ваша миссия сейчас — продолжать обучение, — сказала Зеленская.

Смотри полное поздравление Елены Зеленской с началом учебного года.

В этом году первое сентября принесло немало переживаний как детям, так и учителям и родителям. Читай, как адаптировать ребенка к новому учебному году в школе. Психолог Светлана Ройз разработала действенные советы для взрослых.

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