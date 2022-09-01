Знання стало нашою зброєю — подружжя Зеленських привітало дітей з початком навчального року

Сьогодні сотні тисяч школярів та студентів повертаються до навчання. Хтось онлайн, а хтось крокує до рідного закладу освіти.

Та це 1 вересня відрізняється від усіх попередніх. Адже багато хто замість першого дзвоника чує гул повітряної тривоги, замість класу йде в укриття, а 380 українських дітей-жертв війни вже ніколи не сядуть за парти.

Привітання Володимира Зеленського з першим вересня

Президент України Володимир Зеленський звернувся до дітей та привітав усіх з початком нового навчального року.

Цей навчальний рік — такий особливий. Він починається для всіх по-різному. Хтось дистанційно — в онлайн-форматі. Хтось у рідній школі чи у своєму університеті, але все ж не у спокої.

Однак важливо, що навчальний рік починається. Важливо, що навчання триває. І що знання про Україну не переривається. Бо це знання дає нам міцність. Це знання стало нашою зброєю, — сказав президент.

Він наголосив, що ворожі прагнення завжди програватимуть бажанню українців жити та навчатись. Ми повинні знати та захищати свою тисячолітню історію, географію та рідне слово.

Зеленський зачитав вірші українських класиків: Олеся Гончара, Ліни Костенко, Василя Стуса, Василя Симоненка, Івана Франка й Тараса Шевченка.

Ми всі знаємо, що перемога буде. Ви всі це знаєте, що перемога буде. У вас вкрали частину дитинства, частину юності… Але ви вільні. Завжди будете. Тож будьте гідними своєї волі й нашої України! — побажав молоді президент.

Дивись повне привітання Володимира Зеленського з першим вересня.

Привітання Олени Зеленської з початком навчального року

Перша леді України Олена Зеленська також долучилась до привітань школярів та студентів з початком нового навчального року.

Такого першого вересня ані у вас, ані у нас, дорослих, без перебільшення, ще ніколи не було. Ми ще ніколи не розпочинали новий навчальний рік під звуки повітряної тривоги.

— Однак у кожного з нас зараз своя місія. Наші військові роблять усе, щоб здобути перемогу. А ваша місія зараз — продовжувати навчання, – сказала Зеленська.

Дивись повне привітання Олени Зеленської з початком навчального року.

Цього року перше вересня принесло чимало хвилювань як дітям, так і вчителям та батькам. Читай, як адаптувати дитину до нового навчального року в школі. Психологиня Світлана Ройз розробила дієві поради для дорослих.

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