Ночи под сервисным центром. Как проходит оптимизация водительских экзаменов в Украине

МВД решило оптимизировать количество сервисных центров, выдающих водительские права. Намерения очень хороши: прозрачность процесса, закупка камер видеонаблюдения.

Однако оптимизация и благие намерения превратились для желающих научиться управлять в настоящий ад. Очереди за талонами, очереди на экзамены, постоянный мониторинг, чтобы получить талон. Все это вызывает негодование у людей.

Практический экзамен по вождению

Длинные очереди на экзамены сейчас во многих регионах. Некоторые в машине ночуют, а кто-то на этом бизнес делал и продавал свое место в очереди.

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Записаться на экзамен сегодня можно двумя способами: прийти за талоном физически в сервисный центр или же взять онлайн. Но запись через интернет — настоящий квест. Часы мониторинга, а то и дни в экране телефона или компьютера. Из системы выбрасывает каждые десять секунд, так что если хочешь талон — бросай все и лови.

Также одной из просьб к главному сервисному центру является увеличение количества администраторов, принимающих экзамены. Ведь таких специалистов не хватает, потому и записаться сложно. А потом кандидаты часами ждут экзамена, иногда не успевают в свой день. В главном сервисном центре признают проблему. И обещают расширить штат.

Однако желающих на должности мало, а зарплата низкая. В то же время, и сам экзамен стоит втрое дешевле чашки кофе — 13 гривен, а это должно покрывать обслуживание авто, горючее, зарплату инспекторов. Так что сейчас работают над повышением стоимости услуги. Это также должно повлиять на количество экзаменаторов и пропускную способность сервисных центров.

Если часть средств из этой стоимости будет отходить в фонд на закупку новых авто, обслуживать должным образом имеющиеся, думаю, что большинство будут поддерживать эти изменения, — говорит основательница сообщества Права без взяток София Ступко.

Саму же онлайн-систему ІТ-специалисты обещают усовершенствовать. Вообще, реформу запустили ради большей прозрачности услуги, что позволит оборудовать все компьютерные классы четырьмя видеокамерами, а также закупить новые авто, тоже оборудованные четырьмя камерами в салоне. Это нужно, чтобы контролировать руки кандидата, а также руки экзаменатора и исключить возможность подруливания или пережатия педалей.

Это обещают сделать с нового года в сервисных центрах, которые вступили в реформу и будут принимать экзамены. Так что остается надеяться, что до улучшения очереди не отобьют у людей принципиальность получить водительские права честным путем.

Ведь благодаря отмене количества попыток и видеофиксации это гораздо реальнее, чем ранее.

Также раньше мы более подробно рассказывали, как проходит экзамен на водительские права, какое количество попыток и сколько стоит.

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