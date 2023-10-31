Ночі під сервісним центром. Як проходить оптимізація водійських іспитів в Україні

МВС вирішило оптимізувати кількість сервісних центрів, які видають водійські права. Наміри дуже добрі: прозорість процесу, закупівля камер відеоспостереження.

Однак оптимізація та добрі наміри перетворились для охочих навчитися кермувати на справжнє пекло. Черги за талонами, черги на іспити, постійний моніторинг, щоб отримати талон. Все це викликає обурення в людей.

Практичний іспит з водіння

Довгі черги на іспити наразі у багатьох регіонах. Дехто в машині ночує, а хтось на цьому бізнес робив та продавав своє місце у черзі.

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Записатись на іспит сьогодні можна у два способи: прийти по талон фізично в сервісний центр або ж взяти онлайн. Та запис через інтернет — справжній квест. Години моніторингу, а то й дні за екраном телефона чи комп’ютера. З системи викидає кожні десять секунд, тож якщо хочеш талон — кидай усе та лови.

Також одним із прохань до головного сервісного центру є збільшення кількості адміністраторів, які приймають іспити. Адже таких фахівців бракує, тому й записатися складно. А потім кандидати годинами чекають іспиту, іноді не встигають у свій день. У головному сервісному центрі визнають проблему. І обіцяють розширити штат.

Проте охочих на посади мало, а зарплата низька. Водночас і сам іспит коштує утричі дешевше за чашку кави — 13 гривень, а це має покривати обслуговування авто, пальне, зарплату інспекторів. Тож нині працюють над збільшенням вартості послуги. І це теж має вплинути на кількість екзаменаторів та пропускну спроможність сервісних центрів.

Якщо частина коштів з цієї вартості буде відходити у фонд на закупівлю нових авто, обслуговувати належним чином наявні, думаю, що більшість будуть підтримувати ці зміни, — говорить засновниця спільноти Права без хабарів Софія Ступко.

Саму ж онлайн-систему ІТ-фахівці обіцяють вдосконалити. Взагалі реформу запустили заради більшої прозорості послуги, що дозволить обладнати всі комп’ютерні класи чотирма відеокамерами, а також закупити нові авто, теж обладнані чотирма камерами в салоні.

Це потрібно, щоб контролювати руки кандидата, а також руки екзаменатора й унеможливити підрулювання чи перетискання педалей.

Це обіцяють зробити з нового року в тих сервісних центрах, які вступили в реформу і прийматимуть іспити. Тож лишається сподіватися, що до покращення черги не відіб’ють в людей принциповість отримати водійські права чесним шляхом. Адже завдяки скасуванню кількості спроб і відеофіксації це значно реальніше, ніж раніше.

Також раніше ми більш детально розповідали, як проходить іспит на водійські права, яка кількість спроб і скільки коштує.

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