Обстрелы и днем, и ночью — как харьковчане спасаются от “прилетов”

Российская армия продолжает обстреливать Харьков и область. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что сегодня около четырех утра ракетный удар пришелся на город Змиев. Также был ракетный удар по Харькову.
К счастью, в результате обоих ударов никто не пострадал. Из-за обстрела в Харькове загорелось несколько автомобилей и производственное здание.
Вчера российские оккупанты нанесли два ракетных удара по центру города. Одна из ракет попала во двор административного здания.
Вторая — в крышу пятиэтажного жилого дома. Целый подъезд многоэтажки разрушен до основания. Российские ракеты попадают туда не в первый раз. В доме не было воды, газа, отопления, окон, но люди не покидали свои квартиры.
Это катастрофа. Мне тяжело подобрать слова. Это поймут только те, кто пережил. Раны на всю жизнь, — рассказывает местная жительница Оксана Кушнарева.
Это катастрофа. Мне тяжело подобрать слова. Это поймут только те, кто пережил. Раны на всю жизнь, — рассказывает местная жительница Оксана Кушнарева.
Оксана держит на руках морскую свинку и документы. Только это она успела унести из квартиры, когда спасатели вытаскивали ее с четвертого этажа.
Спасены три человека. Один из них пострадал. Это произошло в историческом центре Харькова, здание разрушено до подвала, — отчитывается заместитель председателя управления ГСЧС Харьковской области Анатолий Торяник.
Спасены три человека. Один из них пострадал. Это произошло в историческом центре Харькова, здание разрушено до подвала, — отчитывается заместитель председателя управления ГСЧС Харьковской области Анатолий Торяник.
Спасателям приходится ломать бетонные стены, чтобы добраться до эпицентра. На месте работают следователи и взрывотехники.
В ходе проверки мы обнаружили осколки ракеты типа 5В55 ЗРК С-300, — говорит начальник взрывотехнического управления Нацполиции Харьковской области Владимир Безрук.
В ходе проверки мы обнаружили осколки ракеты типа 5В55 ЗРК С-300, — говорит начальник взрывотехнического управления Нацполиции Харьковской области Владимир Безрук.
С-300 — старые советские ракеты, которыми россияне сейчас обстреливают Харьков и днем, и ночью. По предварительным данным, погибших нет.
Ранее мы рассказывали, как живут никопольцы под ежедневными обстрелами россиян.
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