Украина

Обстрелы и днем, и ночью — как харьковчане спасаются от “прилетов”

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 07 сентября 2022, 15:45

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