Обстріли і вдень, і вночі — як харків’яни рятуються від “прильотів”

Російська армія продовжує обстрілювати Харків та область. Голова обласної адміністрації Олег Синегубов повідомив, що сьогодні близько четвертої ранку ракетного удару зазнало місто Зміїв. Також був ракетний удар по Харкову.

Ракетні обстріли Харкова 6 вересня

На щастя, від обох ударів ніхто не постраждав. Через обстріл у Харкові зайнялося кілька автомобілів та виробнича будівля.

Учора російські окупанти завдали двох ракетних ударів по центру міста. Одна з ракет влучила у двір адміністративної будівлі.

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Друга — у дах п’ятиповерхового житлового будинку. Цілий під’їзд багатоповерхівки зруйнований ущент. Російські ракети влучають туди не вперше. В будинку не було води, газу, опалення, вікон, та люди не залишали свої квартири.

Це катастрофа. Мені важко підібрати слова. Це зрозуміють лише ті, хто пережив. Рани на все життя, — розповідає місцева жителька Оксана Кушнарьова.

Оксана тримає на руках морську свинку та документи. Лише це вона встигла забрати з квартири, коли рятувальники витягували її з четвертого поверху.

Врятовані троє людей. Одна з них постраждала. Це відбулося в історичному центрі Харкова, будівля зруйнована до підвалу, — звітує заступник голови управління ДСНС Харківської області Анатолій Торяник.

Рятувальникам доводиться ламати бетонні стіни, щоб дістатися до епіцентру. На місці працюють слідчі та вибухотехніки.

Під час перевірки ми виявили уламки ракети типу 5В55 ЗРК С-300, — каже начальник вибухотехнічного управління Нацполіції Харківської області Володимир Безрук.

С-300 — це старі радянські ракети, якими росіяни нині обстрілюють Харків і вдень, і вночі. За попередніми даними, загиблих немає.

Раніше ми розповідали, як живуть нікопольці під щоденними обстрілами росіян.

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