Разгильдяйство оккупантов и опасность для гражданских — удалось ли эвакуировать людей из Мариуполя

Украинские власти продолжают ежедневно бороться за открытие гуманитарных коридоров и эвакуацию мирного населения из опасных мест, прежде всего Мариуполя. Однако сегодня “зеленый путь” из разбомбленного города не сработал так, как планировалось.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня.

Также из-за свойственной неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки наших автобусов и скорых, — написала министр в своем Telegram-канале.

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Верещук заверила, что завтра утром украинская сторона возобновит усилия по обеспечению эвакуации мариупольцев.

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Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в эфире телемарафона, что часть автобусов, которым удалось выехать из Мариуполя, сейчас двигается в направлении Запорожья.

— Сегодня российскими оккупантами был объявлен так называемый эвакуационный коридор. В нем было заявлено одно количество автобусов, точки загрузки и дальше движение по определенному маршруту в сторону города Запорожье, и там они передавали (автобусы) на территорию, контролируемую украинскими властями.

Из заявленного количества автобусов их было гораздо меньше. В тех точках сбора люди, конечно, были, но мало кто попал в указанные автобусы, — рассказал Кириленко.

В настоящее время часть этих автобусов движется по определенному Россией маршруту.

Глава ОВА добавил, что как только они выйдут на связь, власти сразу же дополнительно сообщат, кто из жителей Мариуполя добрался до подконтрольной украинской власти территории, и будет ли возможность работать по указанному алгоритму в последующие дни.

Сегодня командир 36 полка морских пехотинцев Сергей Волынский попросил процедуру extraction для украинских военных и гражданских, которые все еще находятся в блокадном Мариуполе. Читай, что такое процедура extraction по ссылке.