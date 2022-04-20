Нехлюйство окупантів та небезпека для цивільних — чи запрацював обіцяний коридор з Маріуполя сьогодні

Українська влада продовжує щодня боротися за відкриття гуманітарних коридорів та евакуацію мирного населення з небезпечних місць, передусім Маріуполя. Проте сьогодні “зелений шлях” із замордованого міста не спрацював так, як планувалося.

Про це повідомила віце-прем’єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню.

Також через властиву неорганізованість та нехлюйство окупанти не змогли забезпечити вчасний підвіз людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і швидких, — написала міністерка у своєму Telegram-каналі.

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Верещук запевнила, що завтра зранку українська сторона поновить зусилля щодо забезпечення евакуації маріупольців.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив в ефірі телемарафону, що частина автобусів, яким вдалося виїхати з Маріуполя, зараз рухається у напрямку Запоріжжя.

— Сьогодні російськими окупантами було оголошено так званий евакуаційний коридор. У ньому було заявлено одну кількість автобусів, точки завантаження і далі рух за певним маршрутом у бік міста Запоріжжя, і там вони передавали на територію, яку контролює українська влада.

Із заявленої кількості автобусів їх було набагато менше. У тих точках збору люди, звичайно, зібралися, але мало хто потрапив до зазначених автобусів, — розповів Кириленко.

Наразі частина цих автобусів рухається за визначеним РФ маршрутом руху. Голова ОВА додав: щойно вони вийдуть на зв’язок, влада відразу додатково повідомить, хто з жителів Маріуполя дістався підконтрольної українській владі території, і чи буде можливість працювати за зазначеним алгоритмом у подальшому.

Сьогодні командир 36 полку морських піхотинців Сергій Волинський попросив процедуру extraction для українських військових та цивільних, які досі перебувають у блокадному Маріуполі. Читай, що таке процедура extraction.