Украина

Региональных разногласий больше нет: как изменилась Украина за четыре месяца полномасштабной войны

Даниэла Долотова, редактор сайта 18 июня 2022, 17:30

Больше видео
Стамбульська конвенція
Против насилия и дискриминации: Зеленский предложил Раде ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Что она значит
0:03:31
гречка фото
Дефицит гречки и риса в Украине: действительно ли людям придется варить кашу “из топора”?
0:02:39
Обстріл Миколаєва 18.06.2022 - що відомо про наслідки атаки
Самый мощный обстрел Николаева: десятки раненых и сотни — без крыши над головой. Ситуация в городе сейчас
0:05:08
Обстріли Кременчука, Одеси, Криворізького району, Харківщини 18.06.2022
Утренние взрывы в Кременчуге, Одессе, Днепре и Харькове: что известно о разрушениях и пострадавших
Смотреть больше

Последние видео
0:09:13
Чему Украина может научить Европу?

Этика воина и новое дыхание европейских ценностей: чему Украина может научить Западную Европу?
Стамбульська конвенція
Против насилия и дискриминации: Зеленский предложил Раде ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Что она значит
0:04:28
Перейменування вулиць у Києві - як обирають нові назви
Киев наберется сил от своей истории и современности — как проходит дерусификация столичных улиц
0:09:22
Як змінилася Україна за чотири місяці війни
Региональных разногласий больше нет: как изменилась Украина за четыре месяца полномасштабной войны
0:04:56
Яким буде вступ в українські ВНЗ цього року
Разбитые мечты выпускников и соблазн обучения за рубежом: как будет проходить вступительная кампания в этом году
0:03:31
гречка фото
Дефицит гречки и риса в Украине: действительно ли людям придется варить кашу “из топора”?
0:03:20
Чи отримає Україна статус кандидата на членство в ЄС - зміна позиції Європи
Интрига все еще держится! Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС и как изменилась позиция Европы
0:02:39
Обстріл Миколаєва 18.06.2022 - що відомо про наслідки атаки
Самый мощный обстрел Николаева: десятки раненых и сотни — без крыши над головой. Ситуация в городе сейчас
0:05:08
Обстріли Кременчука, Одеси, Криворізького району, Харківщини 18.06.2022
Утренние взрывы в Кременчуге, Одессе, Днепре и Харькове: что известно о разрушениях и пострадавших
Перейменування станцій метро Києва
Как работает метро в Киеве сегодня: пересадки и закрытые станции
Больше видео
Перейменування вулиць у Києві - як обирають нові назви
Читать дальше
Киев наберется сил от своей истории и современности — как проходит дерусификация столичных улиц
Яким буде вступ в українські ВНЗ цього року
Читать дальше
Разбитые мечты выпускников и соблазн обучения за рубежом: как будет проходить вступительная кампания в этом году

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь