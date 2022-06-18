Региональных разногласий больше нет: как изменилась Украина за четыре месяца полномасштабной войны

Полномасштабная война повлекла за собой тектонические изменения в украинском обществе. Кажется, навсегда исчезло деление на восток и запад. Кроме того, возникает вопрос, было ли оно вообще. Возрос интерес к украинскому языку и подлетел к невиданным высотам уровень любви к Родине.

Директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха рассказал, как изменилась Украина за четыре месяца большой войны и что помогло украинцам сохранять свою свободу в условиях постоянного давления.

Украинцы окончательно приняли свою государственность. Мы почувствовали, что наша страна для нас это большая ценность.

Люди теперь понимают, чего мы можем лишиться. Это не просто реакция на вооруженную агрессию, а действительное принятие своей страны.

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Украинцы впервые сказали, что они хотят иметь оружие, чтобы защищать свою страну. Значительно больше стало тех, кто вообще хочет защищать Украину.

И фактор, свидетельствующий о формировании единой украинской нации, это то, что во всех регионах существенных разногласий уже нет.

Это касается важных вопросов по отношению к России как к агрессору и в противовес доверию к определяющим государственным институтам, таким как прежде всего президент и Вооруженные силы.

Нам удалось преодолеть одну из наиболее серьезных проблем нашей страны – региональные отличия.

Думаю, если мы сможем успешно противостоять агрессии, то выйдем из этой войны единой консолидированной нацией.

Откуда такая стойкость в украинцах

Дело в том, что мы гораздо меньше, чем белорусы или русские, находились под влиянием России, которая колонизировала все славянское пространство. Даже крепостничество в Украине было сравнительно очень недолго. Кроме того, в нашем государстве был феномен казачества. У нас была военная демократия, в которой гетманов выбирали и свергали.

К тому же, существовал опыт сопротивления западных регионов Украины против советской империи. Он вызывал даже у КГБ большой ужас.

Даже фамилия Бандеры пробуждает у россиян большой ужас. Хотя сам Степан Андреевич не был столь страшен с точки зрения военной угрозы.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина победит и каким будет путь нашего государства к полному восстановлению своих границ.