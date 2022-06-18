Регіональних розбіжностей більше немає: як змінилася Україна за чотири місяці війни

Повномасштабна війна спричинила тектонічні зміни в українському суспільстві. Здається, назавжди зник розподіл на схід та захід. Крім того, постає питання, чи був він взагалі. Зріс інтерес до української мови та підлетів до небачених висот рівень любові до своєї Батьківщини.

Директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха розповів, як змінилася Україна за 4 місяці великої війни та що допомогло українцям зберігати свою свободу в умовах постійного тиску.

Українці остаточно прийняли свою державність. Ми відчули, що наша країна для нас це велика цінність.

Люди тепер розуміють, що ми можемо втратити. Це не просто реакція на збройну агресію, а дійсне прийняття своєї країни.

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Українці вперше сказали, що вони хочуть мати зброю, щоб захищати свою країну. Значно більше стало тих, хто взагалі хоче боронити Україну.

І фактор, що саме свідчить про формування єдиної української нації, це те, що у всіх регіонах суттєвих розбіжностей вже немає.

Це стосується важливих питань щодо ставлення до Росії як до агресора та на противагу довіра до визначальних державних інститутів, таких як насамперед президент та Збройні силі.

Нам вдалось подолати одну з найбільш серйозних проблем нашої країни – регіональні відмінності.

Думаю, якщо ми зможемо успішно протистояти агресії, то вийдемо з цієї війни єдиною консолідованою нацією.

Звідки така стійкість в українцях

Річ у тому, що ми значно менше, ніж білоруси чи росіяни, знаходились під впливом Росії, яка колонізувала увесь слов’янський простір. Навіть кріпосництво в Україні існувало порівняно дуже недовго. Крім того, в нашій державі був феномен козацтва. У нас була військова демократія, у якій гетьманів обирали та скидали.

До того ж існував досвід спротиву західних регіонів України проти радянської імперії. Він викликав навіть у КДБ великий жах.

Навіть прізвище Бандери пробуджує у росіян великий страх. Хоча сам Степан Андрійович не був настільки страшним з точки зору військової загрози.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, як Україна переможе та яким буде шлях нашої держави до повного відновлення своїх кордонів.