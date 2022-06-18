Україна

Регіональних розбіжностей більше немає: як змінилася Україна за чотири місяці війни

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Червня 2022, 17:30

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0:05:08
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