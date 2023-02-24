Решения, которые спасли сотни тысяч жизней. Хроника боев за аэродром Гостомель

Что спасло Гостомель и аэродром? Какие решения заставили россиян бежать? Пресс-офицер бригады быстрого реагирования Рубеж Национальной Гвардии Украины Андрей Кулиш рассказал, как проходили бои за аэродром Гостомель и про подготовку украинских военных. Хроника боев за аэродром Гостомель — в нашем материале.

Решения, которые спасли жизни: хроника боев за аэродром Гостомель

До 24 февраля 2022 основная часть бригады нашего батальона отбыла на плановую ротацию на Восток. Более 90% боевого состава вместе с техникой и противовоздушными средствами обороны находились в Станице Луганской, — рассказывает Андрей Кулиш.

Мы встречали врага в двух локациях одновременно. На территории части находилось до 200 человек. Мы не ожидали увидеть такое количество авиации.

Узнали, что полномасштабная война началась очень просто — на территорию части прилетела крылатая ракета, разорвалась, к счастью, ничего не повредила. Тогда уже началась тревога, сбор в части.

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По данным наблюдателей, было от 35 до 40 вертолетов. Позже мы узнали, что воздушное пространство Украины пересекло 140 российских единиц авиации. Налетом на гостомельский аэродром занимались 100 ударных вертолетов К-52 и Ми-24, также были Ми-8 с российским десантом.

Две группы россиян высадились за взлетной полосой и брели по полям, чтобы взять под контроль центр управления полетами и другие стратегические здания. Вторая группа входила в нашу часть.

Россияне ударили по территории аэродрома, обстреляли здания. Пытались ударить по гражданским авто. Здесь нашли сожженный автомобиль с одним из работников, — рассказывает Андрей Кулиш.

Судьба российского десанта в Гостомеле

Россияне также обстреляли Мрию. В хвостовой части самолета обнаружили неразорванную российскую ракету. По мнению Андрея, россияне пытались нанести удар перед высадкой десанта, чтобы дать возможность оккупантам пройти к аэродрому.

На Гостомель высадилось от 200 до 300 россиян. Это были подготовлены военные, действовавшие профессионально и тактически. Все они погибли. Когда высаживался российский десант, они не знали, что наши срочники проходят подготовку по тем же стандартам, что и профессиональные контрактники.

Украинские срочники знали, как пользоваться зенитными установками и вести бой. Я был поражен, насколько они были мотивированы в том бою, — вспоминает Андрей Кулиш.

Когда наши военные увидели реальное количество врага, на помощь в Гостомель отправили резервное подразделение и оружие. Если бы в тот момент было больше оружия, Андрей считает, что российскому десанту не дали бы зайти столь далеко.

Снимали Тик-Токи и погибли на следующий день

Постепенно боеприпасы начали заканчиваться, а враг продолжал атаковать с неба. Вести эффективное сражение было невозможно. Тогда командир бригады принял два целесообразных решения: отойти с территории аэропорта и перегруппироваться и нанести артиллерийский удар по взлетной полосе.

Удар был нанесен с помощью гаубиц и бомбардировщиков Су-24. Поэтому замысел россиян использовать Гостомель в качестве моста провалился, ведь полоса была повреждена. Это помогло избежать вторжения в Киев в эти дни.

Вечером прилетел украинский десант. С воздуха они расстреляли врага, а затем всю ночь в полях вылавливали российских военных. Когда у нашего десанта закончились боеприпасы, в Гостомель вошла колонна кадыровцев из Беларуси.

Кадыровцы зашли на пустую территорию и сняли кучу Тик-Токов, как “уничтожили 2,5 тысячи украинских националистов”. На следующий день их самих уничтожили в Буче, — говорит Андрей Кулиш.

Количество российских десантников, погибших здесь, на самом деле огромное. Об этом рассказывали пленные. Только за первый день полномасштабного вторжения было собрано 80 тел российских десантников.

Раньше мы рассказывали, как нас с тобой изменил этот год войны.

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Фото: Татьяна Козак/Ґрати