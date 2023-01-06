РФ устроила жителям Никополя настоящий террор: ужасающие кадры последствий

Вторые сутки россияне беспощадно обстреливают мирный Никополь.

Лишь этой ночью кремлевские изверги направили на город по меньшей мере 30 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии — накрывали трижды.

Смертоносные снаряды уже полгода десятками крушат жилые дома, предприятия, учебные заведения и больницы.

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После очередной атаки россиян без крова осталась и Людмила. О том, что ее дом изувечило вражеское железо, узнала от соседей. Ведь в момент обстрела находилась в другом районе Никополя.

То, что я увидела — не передать словами. Это были слезы, отчаяние, боль. Как ты своими руками построил этот дом, а тут пришла нечисть и разрушает наш город, наши дома, — делится пережитым Людмила.

Накануне оккупанты из ствольной артиллерии били по Мировской общине, а в результате вчерашнего обстрела Марганца повреждена линия электропередач.

Там, к счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, что мы также рассказывали о том, как россияне накрывают Никополь Градами и терроризируют частный сектор.