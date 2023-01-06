РФ устроила жителям Никополя настоящий террор: ужасающие кадры последствий

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Кристина Венгеляускайте 06 января 2023, 13:30

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Чатуємо на ворога усюди! Ситуація на кордоні з Білоруссю і як там живуть українці
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Ждем врага всюду! Ситуация на границе с Беларусью и как там живут украинцы
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