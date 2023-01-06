РФ влаштувала жителям Нікополя справжній терор: жахливі кадри наслідків

Другу добу поспіль росіяни нещадно обстрілюють мирний Нікополь.

Лише цієї ночі кремлівські нелюди спрямували на місто щонайменше 30 снарядів з Градів та важкої артилерії — накривали також тричі.

Смертоносні снаряди вже півроку десятками трощать житлові будинки, підприємства, навчальні заклади та лікарні.

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Після чергової атаки росіян без даху над головою залишилася і пані Людмила. Про те, що її будинок понівечило вороже залізяччя, дізналася від сусідів. Адже в момент обстрілу була в іншому районі Нікополя.

Те, що я побачила — не передати словами. Це були сльози, відчай, біль. Як ти своїми руками збудував цей будинок, а тут прийшла нечисть і руйнує наше місто, наші будинки, — ділиться пережитим Людмила.

Напередодні окупанти зі ствольної артилерії гатили по Мирівській громаді, а внаслідок вчорашнього обстрілу Марганця пошкоджено лінію електропередач.

Там, на щастя, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, що ми також розповідали про те, як росіяни накривають Нікополь Градами й тероризують приватний сектор.