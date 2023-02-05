Россия свела до минимума ракетоносители в Черном море. Объясняем, почему так

Благодаря плохим погодным условиям в море враг уменьшил количество ракетоносителей до минимума.

Также несмотря на очередную вражескую спецоперацию по запугиванию населения относительно масштабного контрнаступления противника, наша разведка не обнаружила формирования новых ударных групп вдоль линии фронта.

Об этом заявила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

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Также Наталья Гуменюк подробнее рассказала о ситуации в акватории Черного моря и на Юге страны.

Враг не отказался от планов мощных массированных ракетных ударов или единичных ударов по объектам критической инфраструктуры. Однако в его планы вмешалась погода.

Почему уменьшилось количество ракетоносителей врага в море

Шторм очень сильный как для Черного моря — пять-шесть баллов. Поэтому оккупантам пришлось отвести ракетоносители на базу, и корабельную группировку врага в Черном море снизили критически — до пяти единиц. Это, в частности, суда обеспечения и разведчики.

Однако процесс заведения на базу кораблей продолжается, поскольку ветер очень сильный, а волны очень мощные.

В Азовском море во время шторма в два-три балла вообще сложно. Поэтому там нет ни одной единицы на службе.

Однако мы наблюдаем продолжение разведывательной деятельности, в том числе и недавние воздушные тревоги по всей территории Украины, связанные с авиационным разведчиком.

Из разведывательной деятельности врага видно, что оккупанты пытаются больше искать наши системы ПВО и объекты критической инфраструктуры, чем расположение военных подразделений.

О заявленных планах врага пойти в наступление на Запорожском направлении

Нам известно о таких планах врага, в частности, о таких информационных нарративах. Однако все же большинство аналитиков склонны считать, что российским оккупантам мощностей не хватит.

Наиболее вероятно, что это больше психологическая спецоперация, направленная на моральный дух нашей армии.

Накопление сил на этом направлении может говорить о том, что оккупантам нужна поддержка на Восточном направлении.

Но мнение, что наступление может быть либо на одном направлении, либо на другом, может свидетельствовать о том, что захватчики стремятся истощить наших защитников.

Это не первый раз, когда они (российские оккупанты — ред.) пытаются вести свою предатаковую деятельность, в том числе и информационную.

Поэтому Силы обороны Украины готовы по всем направлениям. Мы осознавали, что подготовка врага, в частности, на Запорожском направлении, будет очень мощной, поэтому готовили и свои силы и резервы к любому развитию событий.

Кроме того, 3 февраля США объявили о новом масштабном пакете помощи Украине на $2,2 млрд. В него входят средства ПВО, БМП, артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и многое другое. Читай характеристики бомб GLSDB, которые Украина получит от США.

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