Росія звела до мінімуму ракетоносії у Чорному морі. Пояснюємо, чому так

Завдяки поганим погодним умовам у морі ворог зменшив кількість ракетоносіїв до мінімуму.

Також попри чергову ворожу спецоперацію із залякування населення щодо масштабного контрнаступу противника наша розвідка не виявила формування нових ударних груп вздовж лінії фронту.

Про це заявила начальниця об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

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Також Наталія Гуменюк детальніше розповіла про ситуацію в акваторії Чорного моря та на Півдні країни.

Ворог не відмовився від планів потужних масованих ракетних ударів, або поодиноких ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Проте наразі в його плани втрутилась погода.

Чому зменшилась кількість ракетоносіїв ворога у морі

Шторм дуже сильний як для Чорного моря — у п’ять-шість балів. Тому окупантам довелося позаводити ракетоносії на базу і корабельне угруповання ворога у Чорному морі зменшено критично — до п’ятьох одиниць. Це, зокрема, судна забезпечення та розвідники.

Однак процес заведення на базу кораблів продовжується, оскільки вітер дуже сильний, а хвилі дуже потужні.

В Азовському морі під час шторму у два-три бали взагалі складно. Тому там зараз немає жодної одиниці на службі.

Проте ми спостерігаємо продовження розвідувальної діяльності, зокрема і нещодавні повітряні тривоги по всій території України пов’язані з авіаційним розвідником.

З розвідувальної діяльності ворога видно, що окупанти намагаються більше шукати наші системи ППО та об’єкти критичної інфраструктури, ніж шукати розташування військових підрозділів.

Про заявлені плани ворога піти у наступ на Запорізькому напрямку

Нам відомо про такі плани ворога, зокрема про такі інформаційні наративи. Проте все ж таки більшість аналітиків схильна вважати, що російським окупантам потужностей не вистачить.

Найбільш ймовірно, що це більше психологічна спецоперація, що спрямована на моральний дух нашого війська.

Скупчення сил на цьому напрямку може говорити про те, що окупантам потрібна підтримка на Східному напрямку.

Та думка, що наступ може бути або на одному напрямку, або на іншому, може свідчити про те, що загарбники прагнуть виснажити наших захисників.

Це не перший раз, коли вони (російські окупанти, — ред.) намагаються вести свою передатакову діяльність, зокрема й інформаційну.

Тому Сили оборони України готові на всіх напрямках. Ми усвідомлювали, що підготовка ворога, зокрема на Запорізькому напрямку, буде дуже потужною, тому готували й свої сили та резерви до будь-якого розвитку подій.

Крім того, 3 лютого, США оголосили про новий масштабний пакет допомоги Україні на $2,2 млрд. У нього входять засоби ППО, БМП, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та багато чого іншого. Читай характеристики бомб GLSDB, які Україна отримає від США.

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