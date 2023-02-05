Тилу в росіян більше не буде! Україна отримає від США бомби GLSDB — характеристики цієї зброї

У п’ятницю, 3 лютого, США оголосили про новий масштабний пакет допомоги Україні на $2,2 млрд. У нього входять засоби ППО, БМП, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та багато чого іншого.

Цей пакет особливий тим, що вперше за весь час містить ракети більшої дальності для ураження цілей у тилу російських загарбників.

Речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу підтвердив, що Україна отримає бомби малого діаметра наземного базування GLSDB, які можуть пролетіти до 150 кілометрів. Читай, що потрібно знати про характеристики цих боєприпасів.

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Характеристики GLSDB

GLSDB — малогабаритні високоточні боєприпаси. Бомба розроблена компанією Boeing у партнерстві з Saab і перебуває у розробці з 2019 року.

Боєприпас може вражати цілі на відстані до 150 км. Для наведення на ціль зброя використовує супутникову систему GPS.

GLSDB поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26. Вона має крила, які розгортаються в повітрі, що істотно збільшує дальність ураження.

Крім того, для більшої ефективності та майже одночасного ураження багатьох цілей можна запускати кілька ракет.

Інші характеристики бомби GLSDB:

точність — до одного метра;

вражає ціль з будь-якого кута, навіть цілі позаду точки запуску;

працює за будь-якої погоди та в будь-який час доби;

може вражати навіть броньовані машини;

усуває деякі електронні перешкоди;

огинає природні перешкоди (наприклад, гори);

може вражати цілі навіть у печері;

можна запускати з прихованих або захищених місць, щоб уникнути виявлення установки;

лазерний варіант SDB може вражати рухомі цілі.

Ракети GLSDB можна запускати з HIMARS, які вже успішно використовуються Україною. Наразі для цих установок використовують ракети GMLRS з радіусом дії 80 км.

Ми надамо Україні ракети GLSDB. Це дасть українцям здатність вести вогонь на більшій відстані, що дозволить їм проводити операції на захист власної країни та для повернення своєї суверенної території, яка окупована Росією, — зазначив речник Пентагону.

Він додав, що Україна самостійно плануватиме свої військові операції, однак США постійно працюють з нашими військовими для підвищення ефективності використання західної зброї на полі бою.

Що ж до термінів постачання GLSDB до України, то видання Bloomberg повідомляє з посиланням на офіційних осіб галузі, що для перших поставок знадобиться близько дев’яти місяців.

Це пов’язано з тим, що ракети не вилучатимуть із запасів Міністерства оборони США, а замовлятимуть у виробника — компанії Boeing Co.

Дивись, як працюють бомби GLSDB.

Авіація нашої країни теж потребує значного підсилення. Тож Польща оголосила, що може передати Україні свої винищувачі F-16, якщо таке рішення підтримає НАТО. Читай більше про характеристики цих літаків.

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Головне фото: Saab