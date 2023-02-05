Тыла у россиян больше не будет! Украина получит от США бомбы GLSDB — характеристики этого оружия

В пятницу, 3 февраля, США объявили о новом масштабном пакете помощи Украине на $2,2 млрд. В него входят средства ПВО, БМП, артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и многое другое.

Этот пакет отличается тем, что впервые за все время содержит ракеты большей дальности для поражения целей в тылу российских захватчиков.

Спикер Пентагона Пэт Райдер на брифинге подтвердил, что Украина получит бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, которые могут пролететь до 150 километров. Читай, что необходимо знать о свойствах этих боеприпасов.

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Характеристики GLSDB

GLSDB — компактные высокоточные боеприпасы. Бомба разработана компанией Boeing в партнерстве с Saab и находится в разработке с 2019 года.

Боеприпас может поражать цели на расстоянии до 150 км. Для наведения цели оружие использует спутниковую систему GPS.

GLSDB совмещает в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26. Она имеет крылья, разворачивающиеся в воздухе, что существенно увеличивает дальность поражения.

Кроме того, для большей эффективности и одновременного поражения многих целей можно запускать несколько ракет.

Другие характеристики бомбы GLSDB:

точность — до одного метра;

поражает цель из любого угла, даже цели позади точки запуска;

работает в любую погоду и в любое время суток;

может поражать даже бронированные машины;

устраняет некоторые электронные помехи;

огибает естественные препятствия (например, горы);

может поражать цели даже в пещере;

можно запускать из скрытых или защищенных мест во избежание обнаружения установки;

лазерный вариант SDB может поражать движущиеся цели.

Ракеты GLSDB можно запускать с HIMARS, уже успешно используемых в Украине. Сейчас для этих установок используют ракеты GMLRS с радиусом действия 80 км.

Мы предоставим Украине ракеты GLSDB. Это даст украинцам возможность вести огонь на большем расстоянии, что позволит им проводить операции для защиты собственной страны и возвращения своей суверенной территории, оккупированной Россией, — сказал спикер Пентагона.

Он добавил, что Украина будет самостоятельно планировать свои военные операции, однако США постоянно работают с нашими военными для повышения эффективности использования западного оружия на поле боя.

Что касается сроков поставки GLSDB в Украину, то издание Bloomberg сообщает со ссылкой на официальные лица в отрасли, что для первых поставок понадобится около девяти месяцев.

Это связано с тем, что ракеты не будут изымать из запасов Министерства обороны США, а будут заказывать у производителя — компании Boeing Co.

Смотри, как работают бомбы GLSDB.

Авиация нашей страны тоже нуждается в значительном усилении. Польша объявила, что может передать Украине свои истребители F-16, если такое решение поддержит НАТО. Читай больше о характеристиках этих самолетов.

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Главное фото: Saab