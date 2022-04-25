Россия заявила об открытии коридора для гражданских с Азовстали — как реагирует Украина

В понедельник, 25 апреля, Россия заявила, что якобы прекращает боевые действия в Мариуполе для вывода гражданских, находящихся на территории завода Азовсталь. Об этом сообщили в российском Минобороны.

На такое заявление уже ответила украинская сторона.

— Этому можно было бы верить, если бы россияне много раз до этого не срывали гуманитарные коридоры, — отметила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Она пояснила, что по правилам гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон. Коридор, анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность, поэтому и не является гуманитарным коридором.

А это значит, что официальных договоренностей о гуманитарных коридорах из Азовстали сегодня, 25 апреля, нет.

Напомним, уже почти два месяца мариупольцы прячутся в бомбоубежищах комбината Азовсталь, который беспощадно разрушают россияне. Там находятся не менее 1000 мирных людей. Это семьи с маленькими детьми и стариками, а также раненые бойцы АЗОВа.

Смотри, как АЗОВцы заботятся о детях в подвалах Азовстали.