Росія заявила про відкриття коридору для цивільних з Азовсталі — як реагує Україна

У понеділок, 25 квітня, Росія заявила, що нібито припиняє бойові дії в Маріуполі для виведення цивільних, які перебувають на території заводу Азовсталь. Про таке повідомили в російському Міноборони.
На відповідну заяву вже відповіла українська сторона.
— Цьому можна було б вірити, якби росіяни багато разів до того не зривали гуманітарні коридори, – зазначила віце-прем’єр-міністр — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Вона пояснила, що за правилами гуманітарний коридор відкривається за домовленості двох сторін. Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не забезпечує безпеку, і тому, власне, і не є гуманітарним коридором.
А це означає, що офіційних домовленостей про гуманітарні коридори з Азовсталі на сьогодні, 25 квітня, немає.
А це означає, що офіційних домовленостей про гуманітарні коридори з Азовсталі на сьогодні, 25 квітня, немає.
Нагадаємо, вже майже два місяці маріупольці ховаються у бомбосховищах комбінату Азовсталь, який нещадно руйнують росіяни. Там перебувають щонайменше 1000 цивільних. Це сім’ї з маленькими дітьми та літніми людьми, а також поранені бійці батальйону Азов.
Дивись, як АЗОВці піклуються про дітей у підвалах Азовсталі.