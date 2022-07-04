Пытают и убивают, а потом думают приютить! Сколько украинских детей принудительно вывезли в Россию

Советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, как россияне принудительно депортируют и планируют усыновлять украинских детей.

Россияне хотят усыновлять украинских детей

Украинские дети становятся заложниками ситуации. Их вывозят из оккупированных территорий в Россию, а затем планируют усыновлять. Сами же россияне называют депортацию детей “эвакуацией”.

Нормы международного права также считают это депортацией.

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На сегодняшний день россияне сами озвучивают количество похищенных детей: 324 тысячи. Однако количество принудительно депортированных детей не может быть подтверждено или опровергнуто украинской стороной, поскольку по состоянию на сейчас поступило 5097 заявлений о похищении детей.

Информация о том, сколько детей является сиротами или лишены родительской опеки, уточняется.

А вот россияне, похоже, не планируют возвращать незаконно депортированных украинских детей, более того, пытаются упростить законодательство по усыновлению.

Дети, которые “готовы” к усыновлению, по данным Украины, находились на оккупированных территориях так называемых ЛНР и ДНР. Информация о них отсутствует в реестрах Украины с 2014 года.

Случаев усыновления пока не наблюдалось. По всем международным документам, действия России в отношении украинских детей незаконны.

Информационный портал Дети войны

Через несколько недель появится информационный портал, на котором будет собрана вся информация о детях: погибшие, раненые; те, кто находятся в розыске. На портале будет возможность подать заявление о факте депортации ребенка или предоставить данные о местонахождении похищенных детей.

Это поможет быстрее собирать данные и возвращать наших детей. Сейчас известно о 22 возвращенных в Украину детях.

Дети-сироты из оккупированных территорий

Дети-сироты, которых удалось эвакуировать из оккупированных территорий в другие области Украины и за границу, состоят на учете Национальной социальной сервисной службы Украины. Государство контролирует все вопросы в отношении их.

Заведения, которые находятся в зоне боевых действий или под оккупацией, находятся в контакте с Украиной. Другая информация не озвучивается из соображений безопасности.

Впрочем, чуть больше рассказал мэр города Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, в Мелитополе нет случаев принудительного вывоза детей в Россию. Всех детей, находившихся в заведениях без родителей, удалось эвакуировать на территорию, подконтрольную Украине.

— Но последние две недели рашисты четко декларируют свои намерения: те дети и родители, которые не отдают своих детей в школу, которую пытаются организовать рашисты, у таких родителей будут отнимать родительские права. Я не представляю, как это будет происходить в реальной жизни.

Но такие угрозы на сегодняшний день есть: детей, которые не будут ходить в школу, будут отбирать у родителей, – заявил Федоров.

Кроме того, в плену уже более двух месяцев находится 16-летний ребенок из Мелитополя. Российская сторона отказывается отдать ребенка родителям.

Ранее мы рассказывали, что делать, если тебя или родных принудительно депортировали в Россию.

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