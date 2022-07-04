Катують і вбивають, а потім думають прихистити! Скільки українських дітей примусово вивезли до Росії

Радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла про примусову депортацію дітей до Росії та всиновлення українських дітей росіянами.

Росіяни всиновлюють українських дітей

Українські діти стають заручниками ситуації. Їх вивозять з окупованих територій у Росію, а далі планують всиновлювати. Самі ж росіяни називають депортацію дітей “евакуацією”.

Норми міжнародного права також вважають це депортацією.

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На сьогодні росіяни самі подають цифру викрадених дітей: 324 тисячі. Однак кількість примусово депортованих дітей не може бути підтверджена чи спростована українською стороною, адже нині надійшло лише 5097 заяв про викрадення дітей.

Інформація про те, скільки з дітей є сиротами або позбавленими батьківської опіки, уточнюється.

Росіяни не планують повертати незаконно депортованих українських дітей, ба більше, намагаються спростити законодавство зі всиновлення.

Діти, які “готові” до усиновлення, за даними України, перебували на окупованих територіях так званих ЛНР та ДНР. Інформація про них відсутня в реєстрах України з 2014 року.

Випадків усиновлення поки не спостерігалось. За всіма міжнародними документами, дії Росії щодо українських дітей є незаконними.

Інформаційний портал Діти війни

За кілька тижнів з’явиться інформаційний портал, на якому буде зібрана вся інформація стосовно дітей: загиблі, поранені; ті, що перебувають у розшуку. На порталі буде можливість подати заяву про факт депортації дитини або надати дані про місцезнаходження викрадених дітей.

Це допоможе швидше збирати дані та повертати наших дітей на батьківщину. Наразі відомо про 22 повернені в Україну дитини.

Діти-сироти з окупованих територій

Діти-сироти, яких вдалося евакуювати з окупованих територій в інші області України та за кордон, перебувають на обліку Національної соціальної сервісної служби України. Держава контролює всі питання стосовно них.

Заклади, які перебувають у зоні бойових дій або під окупацією, тримають контакт з Україною. Інша інформація не озвучується з міркувань безпеки.

Утім, трохи більше розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, у Мелітополі немає випадків примусового вивезення дітей до Росії. Всіх дітей, які перебували у закладах без батьків, вдалося евакуювати на територію, підконтрольну Україні.

— Але останні два тижні рашисти чітко декларують свої наміри: ті діти й батьки, які не віддають своїх дітей до школи, яку намагаються організувати рашисти, в таких батьків будуть забирати батьківські права. Я не уявляю, як це буде відбуватися в реальному житті.

Але такі погрози на сьогодні є: дітей, які не будуть ходити до школи, будуть відбирати у батьків, – заявив Федоров.

Крім того, в полоні вже понад два місяці перебуває 16-річна дитина з Мелітополя. Російська сторона відмовляється віддати дитину батькам.

Раніше ми розповідали, як діяти, якщо тебе або рідних примусово депортували в Росію.

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