Главная цель врага: беззащитное население. Россияне изнасиловали 12-летнего ребенка и сами признались в этом

Пока одни оккупанты убегают из Херсона, другие россияне на временно оккупированной Луганской области показывают свое “геройство”, настоящее лицо “русского мира” новыми военными преступлениями. В этот раз изверги изнасиловали 12-летнюю девочку. А на оккупированном Донбассе жертвой россиян стала женщина.
Об этом сообщили СБУ в своих перехваченных разговорах. Оккупанты сами признаются в преступлениях по телефону своим женам.
Оккупант: Нас не выпускают из города никого, потому что военные изнасиловали 12-летнюю девочку, десять мужчин.
И россияне еще и жалуются: теперь ни в город, ни из города никого не пускают. Известен также прецедент изнасилования женщины.
Оккупант: Не понятно, были ли это дезертиры или новые мобилизованные.
И таких историй очень много: о пережитом аде под российской оккупацией рассказали жители Новопетровки.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!