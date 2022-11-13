Главная цель врага: беззащитное население. Россияне изнасиловали 12-летнего ребенка и сами признались в этом

Пока одни оккупанты убегают из Херсона, другие россияне на временно оккупированной Луганской области показывают свое “геройство”, настоящее лицо “русского мира” новыми военными преступлениями. В этот раз изверги изнасиловали 12-летнюю девочку. А на оккупированном Донбассе жертвой россиян стала женщина.

Об этом сообщили СБУ в своих перехваченных разговорах. Оккупанты сами признаются в преступлениях по телефону своим женам.

Оккупант: Нас не выпускают из города никого, потому что военные изнасиловали 12-летнюю девочку, десять мужчин.

Сейчас также смотрят

И россияне еще и жалуются: теперь ни в город, ни из города никого не пускают. Известен также прецедент изнасилования женщины.

Оккупант: Не понятно, были ли это дезертиры или новые мобилизованные.

Читать по теме Их мотивируют изнасилованием мирных женщин: адвокат Анастасия Диденко о работе с сексуальными преступлениями россиян Адвокат Анастасия Диденко рассказала о работе с сексуальными преступлениями.

И таких историй очень много: о пережитом аде под российской оккупацией рассказали жители Новопетровки.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!