Украина

Главная цель врага: беззащитное население. Россияне изнасиловали 12-летнего ребенка и сами признались в этом

Виктория Мельник, редактор сайта 13 ноября 2022, 23:00

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