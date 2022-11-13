Головна ціль ворога: беззахисне населення. Росіяни зґвалтували 12-річну дитину і самі зізналися у цьому

Поки одні окупанти тікають з Херсону, інші росіяни на тимчасово окупованій Луганщині показують своє “геройство”, справжнє обличчя “руського міра” через нові воєнні злочини. Цього разу нелюди зґвалтували 12-річну дівчинку. А на окупованій Донеччині жертвою росіян стала жінка.

Про це повідомили СБУ у своїх перехопленнях. Окупанти самі зізнаються у злочинах телефоном своїм дружинам.

Окупант: Нас не випускають з міста нікого, бо військові зґвалтували 12-річну дівчинку, десять чоловіків.

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І росіяни ще й скаржаться: тепер ні в місто, ні з міста нікого не впускають. Відомий також прецедент зґвалтування жінки.

Окупант: Не зрозуміло, чи це дезертири були, чи свіжо мобілізовані.

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І таких історій дуже багато: про пережите пекло під російською окупацією розповіли жителі Новопетрівки.

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