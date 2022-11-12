Вбили двох чоловіків та згвалтували жінку! Російські окупанти півроку знущалися з жителів Новопетрівки

Зайняли майже кожен двір у селі, грабували місцевих жителів, вбили двох чоловіків та зґвалтували жінку — так чинили російські окупанти в Новопетрівці Бериславського району Херсонщини.

У цей населений пункт вони зайшли 23 березня. Місцеві кажуть — одразу нагнали сюди силу-силенну техніки, яку ховали у дворах. Тож стрілянина в Новопетрівці не вщухала.

У селі лишилось 62 жителі, які фактично півроку жили в підвалах. Допоки на початку жовтня там не замайорів український прапор.

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У Новопетрівці кілька вулиць. На них — практично жодної вцілілої хати. Розбите житло й у Світлани Колісниченко. Жінці довелось перебратися жити до дітей. Каже, що всю окупацію ховалася від постійних обстрілів.

Загалом в одному приміщенні жило близько 12 осіб. Виходили, щоб приготувати поїсти о п’ятій годині ранку.

Ми наосліп сиділи у тому підвалі, ми вже як кажани були.

Люди пригадують, як із перших днів село буквально кишіло окупантами. Світлана Колібабчук говорить, що ледве не у кожному дворі стояла ворожа БМП.

Тоді у селі одразу не стало світла. Окупанти у людей забирали телефони та авто. Просили їсти та шукали алкоголь. Нелюди згвалтували місцеву жительку. А в липні однієї ночі вбили двох чоловіків — колишнього афганця та його сусіда.

Визволення не дочекалися восьмеро новопетрівців — шістьох убило снарядами. Днями експерти тут проведуть ексгумацію.

Зараз після окупантів у Новопетрівці зруйнована практично вся інфраструктура, бо там вони поробили склади боєприпасів та тримали важку техніку.

Та місцеві жителі кажуть, що нарешті зможуть спати не у підвалах та чекають, коли у селі відновлять електропостачання.

У звільнені населені пункти повертаються з евакуації люди. Тим, хто жив під окупацією, страшно згадувати довгі місяці, коли російські військові заради розваги могли розстріляти, спалити машину чи відібрати будинок. Читай, як квітучі селища Херсонщини перетворилися на руїни.

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