Люди

Вбили двох чоловіків та згвалтували жінку! Російські окупанти півроку знущалися з жителів Новопетрівки

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 12 Листопада 2022, 23:00

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Новопетрівка

Вбили двох чоловіків та згвалтували жінку! Російські окупанти півроку знущалися з жителів Новопетрівки
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