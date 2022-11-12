Убили двоих мужчин и изнасиловали женщину! Российские оккупанты полгода издевались над жителями Новопетровки

Заняли почти каждый двор в селе, грабили местных жителей, убили двух мужчин и изнасиловали женщину — так вели себя российские оккупанты в Новопетровке Бериславского района Херсонской области.

В этот населенный пункт они вошли 23 марта. Местные говорят — сразу нагнали сюда уйму техники, которую прятали во дворах. Так что стрельба в Новопетровке не утихала.

В селе осталось 62 жителя, которые фактически полгода жили в подвалах. Пока в начале октября там не начал развеваться украинский флаг.

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В Новопетровке всего несколько улиц. На них практически ни одного уцелевшего дома. Разбито жилье и у Светланы Колесниченко. Женщине пришлось перебраться к детям. Говорит, что всю оккупацию приходилось прятаться от постоянных обстрелов.

Всего в одном помещении проживало около 12 человек. Выходили, чтобы приготовить поесть в пять часов утра.

Мы вслепую сидели в том подвале, уже как летучие мыши были.

Люди вспоминают, как с первых дней село буквально кишело оккупантами. Светлана Колибабчук говорит, что чуть ли не в каждом дворе стояла вражеская БМП.

Тогда в селе сразу не стало света. Оккупанты у людей забирали телефоны и авто. Просили есть и искали алкоголь. Нелюди изнасиловали местную жительницу. А в июле за одну ночь убили двоих мужчин — бывшего афганца и его соседа.

Освобождения не дождались восемь новопетровцев — шестерых убило снарядами. На днях эксперты здесь проведут эксгумацию.

Сейчас после оккупантов в Новопетровке разрушена практически вся инфраструктура, потому что там они сделали склады боеприпасов и держали тяжелую технику.

Но местные жители говорят, что наконец-то смогут спать не в подвалах и ждут, когда в селе возобновят электроснабжение.

В освобожденные населенные пункты возвращаются из эвакуации люди. Тем, кто жил под оккупацией страшно вспоминать долгие месяцы, когда российские военные ради развлечения могли расстрелять, сжечь машину или отобрать дом. Читай, как цветущие села Херсонской области превратились в руины.

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