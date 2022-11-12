Люди

Убили двоих мужчин и изнасиловали женщину! Российские оккупанты полгода издевались над жителями Новопетровки

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 12 ноября 2022, 23:00

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Новопетрівка

Убили двоих мужчин и изнасиловали женщину! Российские оккупанты полгода издевались над жителями Новопетровки
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