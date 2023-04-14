Продолжают “замыливать” глаза: как россияне бездумно выдают свои позиции

Полномасштабное вторжение России в Украину длится уже 414 дней. До сих пор горячей точкой на карте боевых действий является Бахмут. Украинские военные мужественно сражаются за каждый метр нашей земли, не пропускают оккупанта до последнего патрона и снаряда.

Но иногда создается впечатление, что россияне и сами уже не хотят воевать и даже жить: поступают совершенно необдуманно и подвергают целые подразделения поражения украинским оружием.

Как воюют россияне в Бахмуте, рассказал командир батальона Сила Свободы, подполковник НГУ Михаил Крыжановский в эфире телемарафона Єдині новини.

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По его словам, сейчас на территории продолжаются очень тяжелые бои. В то же время минувшая ночь на Бахмутском направлении прошла относительно спокойно. Причиной стали погодные условия: последние несколько дней постоянно дождит, что делает невозможной аэроразведку врага.

— Из-за постоянного, хоть и не сильного дождя аэроразведка невозможна, поэтому россияне не могут найти наши позиции и направить на них артиллерию, — объясняет Михаил Крыжановский.

Также военный сообщил, что у россиян на днях произошла ротация живой силы.

Но смешной стала ситуация, возникшая в рядах российских войск, о которой узнали наши военные.

— Их (российских военных — ред.) заставили сфотографировать свои позиции и отправить в высший штаб, потому что приехал генерал для осмотра этих позиций.

То есть россияне продолжают замыливать глаза своим гражданам и показывать, как у них все здесь “образцово”. Но это было очень необдуманно: мы можем перехватить такие фото, — говорит военный ВСУ.

Также Михаил Крыжановский отметил, что оккупанты часто выпивают и пьяные выходят за своих позиций.

Видео и фото, которые публикуют или посылают россияне, рано или поздно станут свидетельством против них же самих в высшем международном суде. Для чего и кому россияне снимали казнь украинского военного — читай в материале.

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