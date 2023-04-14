Продовжують “замилювати” очі: як росіяни безглуздо видають свої позиції

Повномасштабне вторгнення Росії до України триває вже 414 днів. Досі найгарячішою точкою на карті бойових дій є Бахмут. Українські військові мужньо б’ються за кожен метр нашої землі, не пропускають окупанта до останнього патрона та снаряда.

Та інколи складається враження, що росіяни й самі вже не хочуть воювати та навіть жити: чинять абсолютно необдумано та наражають цілі підрозділи на ураження українською зброєю.

Як воюють росіяни в Бахмуті, розповів командир батальйону Сила Свободи, підполковник НГУ Михайло Крижанівський в ефірі телемарафону Єдині новини.

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За його словами, нині на території тривають дуже важкі бої. Водночас минула ніч на Бахмутському напрямку пройшла відносно спокійно. Причиною стали погодні мови: останні кілька днів постійно дощить, що унеможливлює аеророзвідку ворога.

— Через постійний, хоч і не сильний дощ, аеророзвідка є неможливою, тож росіяни не можуть віднайти наших позицій та направити на них артилерію, — пояснює Михайло Крижанівський.

Також військовий повідомив, що у росіян днями відбулася ротація живої сили.

Та смішною стала ситуація, яка виникла у лавах російських військ і про яку дізналися наші військові.

— Їх (російських військових — ред.) заставили сфотографувати свої позиції та відправити у вищий штаб, бо приїхав їхній генерал для огляду цих позицій.

Тобто росіяни продовжують замилювати очі всім своїм громадянам та показувати, як у них все тут “зразково”. Але це було дуже необдумано: ми ж можемо перехопити такі фото, — каже військовий ЗСУ.

Також Михайло Крижанівський зазначив, що окупанти часто випивають і п’яні виходять зі своїх позицій.

Відео та фото, які публікують чи надсилають росіяни, рано чи пізно стануть свідченням проти них самих у вищому міжнародному суді. Для чого та кому росіяни фільмували страту українського військового — читай у матеріалі.

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