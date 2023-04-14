Україна

Продовжують “замилювати” очі: як росіяни безглуздо видають свої позиції

Вікторія Мельник, редакторка сайту 14 Квітня 2023, 21:00

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Півсотні обстрілів на день, але кав’ярні відкриті. Як живе Херсон “за крок” від росіян
0:12:53
Страта військового
Знімали, щоб відзвітувати командуванню? Що відомо про страту українського військового і як каратимуть винних
0:03:21
шелтер
Проект Ко-Хати: як в Івано-Франківську облаштовують житло для переселенців
0:09:10
Карта бойових дій в Україні 14.04.2023 онлайн
Росіяни бояться ЗСУ та укріплюють Крим: карта бойових дій в Україні 14 квітня в режимі онлайн
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