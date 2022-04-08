С телами во дворе и посланиями рашистов: в Катюжанке оккупанты обустроили штаб в школе

Катюжанка — поселок в Киевской области, где находился штаб россиян. Они обустроили его прямо в местной школе, а потом в каждом кабинете оставили пропагандистские послания.

Они уверяли, что Украина и Россия братские народы, однако забыли, сколько бездыханных тел оставили после себя. Саму же школу рашисты разграбили почти под ноль, вывезли даже обычные столы и парты.

Местные жители сейчас разбирают завалы и рассказывают об ужасах.

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Пенсионер Анатолий рассказывает, как российские оккупанты пришли к нему домой. Человек был в погребе, а потом услышал выстрелы. Рашисты застрелили его овчарку и вошли в дом.

Дедушка вспоминает об этом со слезами на глазах.

Говорит: потом зашли в дом, где находилась его 92-летняя лежащая мать, и перерыли все шкафы.

Директор школы Николай Микитчик рассказывает, что прямо во дворе стояла бронетехника. В подвалах школы держали пленных, а в некоторых кабинетах устраивали допросы.

На территории школы до сих пор лежат тела гражданских.

Больше всего досталось кабинету украинского языка. Пытались трощить все, что связано с Украиной, а вместо Шевченка повесили портрет Ленина.

Если они молятся на труп непохороненный у себя в Москве, то так они и живут, — прокомментировала одна из учителей.

Сегодня рашисты показали очередное проявление сознательной жестокости. Они целенаправленно попали вумя ракетами Точка-У по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Погибли 50 мирных людей, которые ждали поездов для эвакуации. Реакция Украины и мира не заставила себя ждать. Россия должна быть наказана!