З мерцями на подвір’ї та посланнями рашистів: у Катюжанці окупанти облаштували штаб у школі

Катюжанка — селище в Київській області, де був розташований штаб росіян. Його вони облаштували у місцевій школі, де потім чи не в кожному кабінеті лишили пропагандистські послання.
Вони запевняли, що Україна і Росія братські народи, проте забули згадати, скільки полеглих по собі лишили. А саму школу розграбували майже під нуль, навіть звичайні столи та парти вивезли.
Місцеві жителі нині розбирають завали та розповідають про жахіття, які побачили після звільнення з-під окупації.
Пенсіонер Анатолій розповідає, як російські окупанти прийшли до нього додому. Чоловік був у погребі, а потім почув постріли. Рашисти застрелили його вівчарку та пішли до хати.
Дідусь згадує про це зі сльозами на очах.
Дідусь згадує про це зі сльозами на очах.
Каже: потім зайшли до хати, де перебувала його 92-річна лежача мати й перерили всі шафи.
Директор школи Микола Микитчик розповідає, що просто на подвір’ї стояла бронетехніка. У підвалах школи тримали полонених, а в деяких кабінетах влаштовували допити.
На території школи знайшли й тіла цивільних людей.
А серед кабінетів найбільше дісталося класу української мови. Нелюди потрощили все, що пов’язано з Україною, а замість Шевченка повісили портрет Леніна.
Якщо вони моляться на труп, непохований у себе в Москві, то так вони й живуть, — прокоментувала одна з вчительок.
Якщо вони моляться на труп, непохований у себе в Москві, то так вони й живуть, — прокоментувала одна з вчительок.
Сьогодні рашисти показали черговий прояв свідомої жорстокості. Вони цілеспрямовано влучили двома ракетами Точка-У по залізничному вокзалу в Краматорську. Загинули 50 цивільних людей, які чекали на евакуаційні потяги. Реакція України та світу не змусила на себе чекати. Росія має бути покарана!