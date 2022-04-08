Україна

З мерцями на подвір’ї та посланнями рашистів: у Катюжанці окупанти облаштували штаб у школі

Володимир Рунець 08 Квітня 2022, 21:00

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