З мерцями на подвір’ї та посланнями рашистів: у Катюжанці окупанти облаштували штаб у школі

Катюжанка — селище в Київській області, де був розташований штаб росіян. Його вони облаштували у місцевій школі, де потім чи не в кожному кабінеті лишили пропагандистські послання.

Вони запевняли, що Україна і Росія братські народи, проте забули згадати, скільки полеглих по собі лишили. А саму школу розграбували майже під нуль, навіть звичайні столи та парти вивезли.

Місцеві жителі нині розбирають завали та розповідають про жахіття, які побачили після звільнення з-під окупації.

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Пенсіонер Анатолій розповідає, як російські окупанти прийшли до нього додому. Чоловік був у погребі, а потім почув постріли. Рашисти застрелили його вівчарку та пішли до хати.

Дідусь згадує про це зі сльозами на очах.

Каже: потім зайшли до хати, де перебувала його 92-річна лежача мати й перерили всі шафи.

Директор школи Микола Микитчик розповідає, що просто на подвір’ї стояла бронетехніка. У підвалах школи тримали полонених, а в деяких кабінетах влаштовували допити.

На території школи знайшли й тіла цивільних людей.

А серед кабінетів найбільше дісталося класу української мови. Нелюди потрощили все, що пов’язано з Україною, а замість Шевченка повісили портрет Леніна.

Якщо вони моляться на труп, непохований у себе в Москві, то так вони й живуть, — прокоментувала одна з вчительок.

Сьогодні рашисти показали черговий прояв свідомої жорстокості. Вони цілеспрямовано влучили двома ракетами Точка-У по залізничному вокзалу в Краматорську. Загинули 50 цивільних людей, які чекали на евакуаційні потяги. Реакція України та світу не змусила на себе чекати. Росія має бути покарана!