Место, где случаются чудеса! Сеть Recovery откроет еще 12 центров для военных по Украине

Если ты не знаешь, как выглядит жажда жизни, то увидеть ее можно в стенах центра реабилитации Recovery, в котором военные, получившие ранения во время защиты Украины, проходят лечение и реабилитацию.

Боец ВСУ с позывным Немец за три месяца до этого получил тяжелое ранение и потерял конечность. Но эта история не об отчаянии, а о примере несокрушимости наших воинов.

Немец не просто встал на ноги — одну свою, а одну новую, железную — он готовится к очередным соревнованиям. На данном этапе благодаря специалистам заведения уже участвовал в двух соревнованиях. Но и это не основная его цель, ради которой старается вернуться в ряды Вооруженных сил Украины. Мужчина хочет и дальше продолжать службу.

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Все чудеса происходят в Киевском центре реабилитации сети Recovery, не имеющем аналогов в Украине, основанном Виктором и Еленой Пинчуками. На базе действующей государственной больницы каждый центр Recovery имеет сверхсовременное оборудование и команду специалистов, имеющих знания,

опыт, а еще безграничную веру в то, чем занимаются.

Киевский центр, как говорят, был создан с нуля. До открытия были только стены, и то не все. Сейчас его обустроили по высшим мировым стандартам инклюзивности помещений — с широкими коридорами и дверными проемами, санитарно-гигиеническими зонами для маломобильных пациентов. Есть даже ресторанная зона и кабинеты с различными восстановительными процедурами.

В центре Recovery — два массажных кабинета, один большой зал физической терапии, кабинеты аппаратной физиотерапии. Также есть кабинет эрготерапии — манипуляционная перевязочная. Центр уже имеет два отделения и 50 койко-мест, но постоянно кипит жизнь именно в залах физической реабилитации.

Центры сети Recovery расположены в разных уголках страны. Уже более 3500 пациентов получили помощь в них, а Киевский центр планирует ежегодно восстанавливать более 600 защитников и защитниц Украины.

Сейчас работает уже семь центров, но планы у команды — не останавливаться. Еще до начала следующего года заработает 12 центров, а планы на следующий год — минимум удвоить эту цифру.

Напомним, ранее мы рассказывали об открытии центра Recovery в Виннице.

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