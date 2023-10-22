Місце, де стаються дива! Мережа Recovery відкриє ще 12 центрів для військових по Україні

Якщо ти не знаєш, як виглядає жага до життя, то це центр реабілітації Recovery, в якому військові, що отримали поранення під час захисту України, проходять лікування та реабілітацію.

Боєць ЗСУ на псевдо Німець за три місяці до цього отримав важке поранення та втратив кінцівку. Та ця історія не про відчай, а про незламність наших воїнів.

Німець не просто встав на ноги — одну свою, а одну нову залізну — він готується до чергових змагань. На цьому етапі, дякуючи фахівцям закладу, вже брав участь у двох змаганнях. Але й це не основна його мета, заради якої намагається повернутися до лав Збройних сил України. Чоловік хоче і надалі продовжувати службу.

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Всі дива відбуваються у Київському центрі реабілітації мережі Recovery, яка не має аналогів в Україні, заснованому Віктором та Оленою Пінчуками. На базі діючої державної лікарні кожен центр Recovery має надсучасне обладнання та команду фахівців, які мають знання та досвід, а ще — безмежну віру в те, чим займаються.

Київський центр, як кажуть, був створений з нуля. До відкриття були лише стіни, і то не всі. Зараз його облаштували за найвищими світовими стандартами інклюзивності приміщень — з широкими коридорами та дверними отворами, санітарно-гігієнічними зонами для маломобільних пацієнтів, а також є зона ресторація та багато кабінетів з різними відновлювальними процедурами.

Є два масажних кабінети, один зал великий фізичної терапії, кабінети апаратної фізіотерапії. Також є кабінет ерготерапії — маніпуляційна перев’язувальна. Центр вже має два відділення та 50 ліжкомісць, але постійно життя кипить саме в залах фізичної реабілітації.

Центри мережі Recovery розташовані в різних куточках країни. Вже більше ніж 3500 пацієнтів отримали допомогу в них, а сам Київський центр планує щороку відновлювати понад 600 захисників і захисниць України.

Наразі працює вже сім центрів, але плани у команди — не зупинятись. Ще до початку наступного року запрацює 12 центрів, а плани на наступний рік — щонайменше подвоїти цю цифру.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про відкриття центру Recovery у Вінниці.

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