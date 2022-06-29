Украина

В Киевской области из-за молнии произошел мощный взрыв — разрушен мост, есть жертвы

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 29 июня 2022, 20:33
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