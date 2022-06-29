В Киевской области из-за молнии произошел мощный взрыв — разрушен мост, есть жертвы

В селе Демидов Киевской области удар молнии разрушил мост через реку Ирпень. Также сдетонировала взрывчатка, заложенная на случай повторного вторжения в регион российских войск.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА в Facebook.

В настоящее время движение транспорта по мосту невозможно. К сожалению, не обошлось без жертв.

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По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены.

На месте работают спасатели и экстренные службы. Сейчас там продолжаются следственные действия.

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Мост через Ирпень

Мост в Демидове соединяет два берега речки Ирпень. Именно его подорвали во время боев в Киевской области в конце февраля и возле него мировые фотографы снимали последствия “русского мира”.

После деоккупации Киевской области мост успели восстановить.

По состоянию на вечер среды, 29 июня, через мост не пропускали ни автомобили, ни пешеходов. Местные жители говорят, что после взрыва объезд возможен через Гостомель.

Схема объезда разрушенного моста через Ирпень

Укравтодор сообщает:

Легковой транспорт может двигаться по дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин.

Грузовики весом более 10 тонн должны использовать альтернативный маршрут объезда (указан на схеме).

Напомним, россияне не жалеют ни людей, ни инфраструктуру. Читай о последствиях авиаударов по Днепропетровщине.

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