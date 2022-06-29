На Київщині через блискавку стався потужний вибух — зруйновано міст, є жертви

У селі Демидів, що на Київщині, удар блискавки зруйнував міст через річку Ірпінь. Також здетонувала вибухівка, закладена на випадок повторного вторгнення в регіон російських військ.

Про це інформує пресслужба Київської ОВА у Facebook.

Наразі рух транспорту мостом неможливий. Не минулося і без жертв.

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За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено.

На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Зараз там тривають слідчі дії.

Момент влучання блискавки у міст через Ірпінь потрапив на відео:

Якщо ти забув(-ла), як поводитися, коли на дворі блискавка, читай про те, як захистити себе під час грози, у нашому матеріалі.

Міст через Ірпінь

Міст у Демидові сполучає два береги річки Ірпінь. Це його було підірвано під час боїв на Київщині у лютому і біля нього світові фотографи фільмували наслідки “руського міра”.

Після деокупації Київщини міст було відновлено.

Станом на вечір середи, 29 червня, через міст не пропускали ані автомобілі, ані пішоходів. Місцеві мешканці кажуть, що після вибуху об’їзд можливий через Гостомель.

Схема об’їзду мосту через Ірпінь

Укравтодор повідомляє:

Легковий транспорт може рухатись дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин.

Вантажівки вагою понад 10 тонн мають скористатись альтернативним маршрутом об’їзду (вказаний на схемі).

Нагадаємо, росіяни не шкодують ані людей, ані інфраструктуру. Читай про наслідки авіаударів по Дніпропетровщині.

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