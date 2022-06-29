Україна

На Київщині через блискавку стався потужний вибух — зруйновано міст, є жертви

Вікторія Мельник, практикантка сайту 29 Червня 2022, 20:33
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