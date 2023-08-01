Украина

Двигаемся вопреки военной науке! Какая ситуация на Восточном фронте и как идет наступление на разных направлениях

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 августа 2023, 11:02
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