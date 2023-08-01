Двигаемся вопреки военной науке! Какая ситуация на Восточном фронте и как идет наступление на разных направлениях

Бои продолжаются на разных направлениях. Украинские военные держат оборону и уверенно продвигаются вперед. На карте боевых действий можно увидеть детальную работу Вооруженных Сил на разных участках фронта.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый и заместитель министра Анна Маляр рассказали Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини о ситуации на фронте.

Череватый рассказал о Восточном фронте. По его словам, идут ожесточенные бои на Сватовском и Лиманском направлении, отдельное внимание уделено Бахмуту. Там ВСУ вытесняют врага. Маляр рассказала, как идет наступление на разных направлениях.

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Ситуация на Восточном фронте

На Лимано-Купянском направлении, в результате девяти боевых столкновений с оккупантами, 31 российский военный погиб, 87 ранены. Кроме этого уничтожена разная техника и склад с боеприпасами. Относительно того, есть ли у россиян существенные резервы, чтобы наступать в Харьковской области, по линии Сватово на Лиман, Череватый говорит:

— Оккупанты пытаются это делать. Надо понимать, имея достаточно большую группировку с достаточным количеством техники, они используют довольно некачественный личный состав. Используют боевой армейский резерв, территориальные войска, наемников и т.д.

По его словам, на территории России создано много частных военных компаний, но они значительно слабее ЧВК Вагнер. Это делается для того, чтобы, избегая прямой мобилизации, затыкать дыры личного состава.

Но на отдельных участках фронта удалось отбросить врага назад. Череватый говорит, что это в первую очередь из-за лучшего планирования боевых операций. Также успешным операциям предшествует профессионализм и согласование подразделений.

Маляр также подчеркивает, что профессионализм и планирование операций позволяют успешно противостоять врагу.

Она акцентирует, что иногда определенную информацию действительно подают с задержкой, чтобы дать военным возможность работать. Поэтому просит украинцев с пониманием к этому относиться.

О ситуации в Бахмуте

Череватый говорит, что украинские военные ежесуточно штурмуют и проходят определенное расстояние, которое в конце недели суммарно объявляет заместитель министра Анна Маляр. Впрочем, он говорит, что это сотни метров каждый день.

— Главная задача, которая там выполняется вместе с освобождением территорий, — сохранение личного состава. Потому мы не можем позволить себе идти в лобовые атаки. Используем манёвр, охват врага и всестороннее его уничтожение.

Маляр говорит, что по нескольким направлениям продолжается наше наступление, а по нескольким — врага.

— Мы наступаем на Бахмутском направлении. Для врага это очень серьезно, они пытаются всеми силами остановить нас. Ведь вопрос не сколько земли, как господствующих высот, которые сейчас занимают наши Вооруженные Силы. Поэтому можно фактически контролировать ситуацию в самом Бахмуте.

Как проходит контрнаступление

На Юге, на Бердянском и Мелитопольском направлении, также продолжается наступление. Постепенно, но двигаемся вперед, ведь есть препятствия от врага и тяжелая борьба. Анна Маляр рассказала, что оккупанты, прежде всего, хотят остановить наступление, а также отвлечь внимание на другие направления.

По словам заместителя министра, на прошлой неделе на Востоке произошло 170 боев, почти каждый час продолжался бой между нашими Вооруженными Силами и врагом. Также было около 8000 обстрелов со стороны россиян, а на Юге — 4000.

ВСУ в постоянных обстрелах борются за каждый метр земли. Освобождение Старомайорского также происходило под артиллерийским обстрелом врага.

Замминистра также добавляет, что некорректно считать, сколько километров освободили ВСУ за время наступления и говорить много это или мало.

— Ключевое — мы двигаемся. Делаем это вопреки военной науке, в условиях превосходства врага. Важный факт, что у нас еженедельно есть уверенное продвижение. Второе — наши ВСУ сильно уничтожают врага.

Сейчас потери оккупантов на Бахмутском направлении соизмеримы с горячими Бахмутскими боями.

Уничтожаем их технику, пункты управления, места скопления военных и т.д. Это означает, что мы уменьшаем их возможность наступать и обороняться.

Усиливает украинское наступление оружие наших партнеров, которые и дальше продолжают поставлять нам современное вооружение. Ранее мы говорили о новом пакете военной помощи от Германии.

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