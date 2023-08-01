Рухаємося всупереч військовій науці! Яка ситуація на Східному фронті та як триває наступ на різних напрямках

Бої тривають на різних напрямках. Українські військові тримають оборону та впевнено просуваються вперед. На карті бойових дій можна бачити детальну роботу Збройних Сил на різних ділянках фронту.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий та заступниця міністра Ганна Маляр розповіли Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини про ситуацію на фронті.

Череватий розповів про Східний фронт. За його словами, йдуть запеклі бої на Сватівському та Лиманському напрямку, окрему увагу відведено Бахмуту. Там ЗСУ витісняють ворога. Маляр розповіла, як триває наступ на різних напрямках.

Зараз також дивляться

Ситуація на Східному фронті

На Лимано-Куп’янському напрямку в результаті дев’яти бойових зіткнень з окупантами, 31 російський військовий загинув, 87 поранено. Крім цього, знищено різну техніку та склад з боєприпасами. Щодо того, чи мають росіяни суттєві резерви, щоб наступати на Харківщині, по лінії Сватове на Лиман, Череватий каже:

— Окупанти намагаються це робити. Треба розуміти, маючи доволі велике угрупування з достатньою кількістю техніки, вони використовують доволі неякісний особовий склад. Використовують бойовий армійський резерв, територіальні війська, найманців тощо.

За його словами, на території Росії створено багато приватних військових компаній, але вони значно слабші за ПВК Вагнер. Це робиться для того, щоб, уникаючи прямої мобілізації, затикати діри особового складу.

Але на окремих ділянках фронту вдалося відкинути ворога назад. Череватий каже, що це насамперед через краще планування бойових операцій. Також успішним операціям передує професіоналізм та злагодження підрозділів.

Маляр також підкреслює те, що професійність та планування операцій дозволяють вдало протистояти ворогу.

Вона акцентує, що інколи певну інформацію дійсно подають із затримкою, щоб дати військовим можливість працювати. Тому просить українців з розумінням до цього ставитися.

Про ситуацію у Бахмуті

Череватий каже, що українські військові щодоби штурмують та проходять певну відстань, яку наприкінці тижня сумарно оголошує заступниця міністра Ганна Маляр. Утім, він каже, що це сотні метрів щодня.

— Головне завдання, яке там виконується разом зі звільненням території, — збереження особового складу. Тому ми не можемо дозволити собі йти в лобові атаки. Використовуємо маневр, охоплення ворога та всебічне його знищення.

Маляр говорить, що по декількох напрямках триває наш наступ, а по декількох — ворога.

— Ми наступаємо на Бахмутському напрямку. Для ворога це дуже серйозно, вони намагаються усіма силами нас зупинити. Адже питання не скільки землі, як панівних висот, які займають зараз наші Збройні Сили. Через це можна фактично контролювати ситуацію у самому Бахмуті.

Як проходить контрнаступ

На Півдні, на Бердянському та Мелітопольському напрямку також продовжується наступ. Поступово, але рухаємося вперед, адже є перешкоди від ворога та тяжка боротьба. Ганна Маляр розповіла, що окупанти насамперед хочуть зупинити наступ, а також відволікти увагу на інші напрямки.

За словами заступниці міністра, минулого тижня на Сході відбулося 170 боїв, майже щогодини тривав бій між нашими Збройними Силами та ворогом. Також було майже 8000 обстрілів з боку росіян, а на Півдні — 4000.

ЗСУ у постійних обстрілах виборюють кожен метр землі. Звільнення Старомайорського також відбувалося під артилерійським обстрілом ворога.

Заступниця міністра також додає, що некоректно рахувати, скільки кілометрів звільнили ЗСУ за час наступу й говорити багато це чи мало.

— Ключове — ми рухаємося. Робимо це всупереч військовій науці, в умовах переваги ворога. Важливий факт, що у нас щотижня є впевнене просування. Друге — наші ЗСУ сильно знищують ворога.

Зараз втрати окупантів на Бахмутському напрямку співмірні з найгарячішими Бахмутськими боями.

Знищуємо їхню техніку, пункти управління, місця скупчення військових тощо. Це означає, що ми зменшуємо їхню можливість наступати та оборонятися.

Підсилює український наступ зброя наших партнерів, які й надалі продовжують постачати нам сучасне озброєння. Раніше ми розповідали про новий пакет військової допомоги від Німеччини.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!