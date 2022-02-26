Ситуация остается контролируемой: новости Днепра и области

С начала полномасштабного вторжения в Украину российских войск всплывают уже третьи сутки.

В Днепре и области ситуация контролируемая, хотя ночь и показалась тревожной. В оперативном штабе рассказали, что по области была информация – в Днепре и Кривом Роге планируется высадка вражеских групп.

Российская армия планировала взорвать Южный мост, поэтому в эту ночь в регионе экстренно выключили уличное освещение.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщает:

Вчера мы получили информацию от командования Восток о том, что возможны провокации для создания паники.



В настоящее время ситуация города Днепра под надзором полиции и Нацгвардии, правоохранители останавливают машины на проверку. Также вчера в городе области задержали несколько человек, которые наносили определенные метки на здания, в частности таких задержали возле здания аэропорта.

В полиции просят такие отметки ликвидировать самостоятельно.



Вы контролируете не поставлены ли на крыше отметки. Зарисовывайте их сами, а также самостоятельно уничтожайте значки – от вашей самоорганизации нам становится легче. Также относительно маячков, имеющих GPS-трекеры – ликвидируйте их, фотографируйте и отправляйте фото в соответствующее приложение (бот в Telegram под названием Народний месник), — отмечает Владимир Богонис, заместитель начальника ГУ Нацполиции из Днепропетровской области.

Кроме того, вчера в больницы Днепра вчера привезли раненых – в медучреждениях для их спасения все есть. Ситуация в Днепре и области остается безопасной.

Подробнее, что делать, если увидели странную отметку и знаки на дорогах и других инфраструктурных объектах читайте материал.