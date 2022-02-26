Ситуація залишається контрольованою: новини Дніпра та області

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російських військ спливає уже третя доба.

У Дніпрі та області ситуація є контрольованою, хоч ніч і видалася тривожною. В оперативному штабі розповіли, що по області була інформація – у Дніпрі та Кривому Розі планується висадка ворожих груп.

Російська армія планувала підірвати Південний міст, тому цієї ночі у регіоні екстрено вимкнули вуличне освітлення.

Вчора ми отримали інформацію від командування Схід про те, що можливі провокації для створення паніки, – заявляє Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Нині ситуація міста Дніпра під наглядом поліції та нацгвардії, правоохоронці зупиняють автівки на перевірку. Також вчора у місті області затримали кілька осіб, які наносили певні мітки на будівлі, зокрема, таких затримали біля будівлі аеропорту.

Ви контролюєте чи не поставлені на даху відмітки. Замальовуйте їх самі, також самостійно знищуйте значки – від вашої самоорганізації нам стає легше. Також, щодо маячків, які мають GPS-трекери – ліквідовуйте їх, фотографуйте та надсилайте фото у відповідну програму (бот у Telegram називається Народний месник), – повідомляє Володимир Богоніс, заступник начальника ГУ Нацполіції з Дніпропетровської області.

Крім того, учора до лікарень Дніпра учора привезли поранених – у медзакладах для їхнього порятунку усе є. Ситуація у Дніпрі та області залишається безпечною.

Детальніше про те, що робити, коли знайшли невідомі знаки та позначки на дорогах чи інших інфраструктурних об’єктах читайте у матеріалі.