Блиндаж на собственном огороде — как выживают жители Камышевахи под Запорожьем

Жители поселка Камышеваха, который всего в нескольких десятках километров от Запорожья, почти привыкли к внезапным обстрелам оккупантов и звукам их артиллерии. Их очень хорошо слышно даже днем.

Некоторые жители даже обустроили прочные укрытия на огороде наподобие военных блиндажей. Правда, оно не спасет от прямого попадания снарядов, которые оставляют после себя гигантские воронки посреди квартала.

Российский реактивный снаряд взорвался в нескольких метрах от жилого дома. Его владелица Анастасия с ужасом пересказывает эти события.

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— Спрятались… Положили ребенка, сверху легли на него (чтобы прикрыть — ред.). Быстро газ отключили, — говорит женщина.

Муж Анастасии Олег радуется, что остались живы, показывает разрушение от ударов оккупантов. Он говорит: россияне бьют по поселку с варварским упрямством, целят по жилым кварталам и магазинам.

Глава поселкового совета Юрий Карапетян отмечает, что российские военные даже спускают снаряды на парашютах, которые затем взрываются. Также используют кассетные бомбы.

Олег и Анастасия говорят: уезжать некуда. Так что мужчина обустроил укрытие на огороде для всей семьи — самый настоящий блиндаж. Он не понимает, почему его шестилетняя дочь вместо того, чтобы играть с куклами, должна прятаться в подземелье.

Россия продолжает терроризировать мирное население нашей страны. Ранее мы рассказывали про утренние взрывы в разных областях Украины.

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