Бліндаж на власному городі — як виживають мешканці Комишувахи на Запоріжжі

Жителі селища Комишуваха, яке всього за кількадесят кілометрів від Запоріжжя, майже звикли до раптових обстрілів окупантів та відлуння їхньої артилерії. Його дуже добре чути навіть удень.

Дехто з мешканців навіть облаштував міцні укриття на городі на кшталт військових бліндажів. Щоправда, така схованка не врятує від прямого влучання снарядів, які лишають після себе велетенські вирви посеред кварталу.

Російський реактивний снаряд вибухнув за кілька метрів від житлового будинку. Його власниця Анастасія з жахом переповідає ці події.

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— Заховалися… Поклали дитину, згори лягли на неї (щоб прикрити — ред.). Швидко газ відключили, — каже жінка.

Чоловік Анастасії Олег тішиться, що лишилися живі, показує руйнування від ударів окупантів. Він каже: росіяни б’ють по селищу із варварською впертістю, цілять по житлових кварталах та крамницях.

Голова селищної ради Юрій Карапетян зазначає, що російські військові навіть спускають снаряди на парашутах, які потім вибухають. Також застосовують касетні бомби.

Олег та Анастасія кажуть: тікати нікуди. Тож чоловік облаштував укриття на городі для всієї родини — справжнісінький бліндаж. Він не розуміє, чому його шестирічна донька замість того, щоб гратися з ляльками, змушена ховатися у підземеллі.

Росія продовжує тероризувати мирне населення нашої країни. Раніше ми розповідали про ранкові вибухи у різних областях України.

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